Фанаты Ирины Аллегровой объявили певице бойкот

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На прошлой неделе в соцсетях бурно обсуждался концерт Ирины Аллегровой, прошедший в Ледовом дворце. Часть поклонников, присутствовавших на выступлении звезды остались, мягко говоря, разочарованы увиденным и услышанным. Одни писали, что артистка выступила под фанеру (хотя ранее она всегда радовала фанатов «живым» звуком), другие, что Аллегрова пела новый репертуар вместо проверенных временем хитов и из-за этого якобы выступление было скучным, третьи ждали от Ирины фееричного шоу в духе Филиппа Киркорова

Спустя несколько дней, Ирина появилась в эфире « Авторадио ». 66-летняя исполнительница дала ведущим шоу «Мурзилки LIVE» интервью, в котором прокомментировала разгоревшийся конфликт. Смысл сказанного ею сводился к простой пословице: «собака тявкает, а караван идет». Это относилось к тем самым хейтерам, которые критикуют творчество Аллегровой, но многие поклонники Ирины приняли это высказывание на свой счет. Фанаты заявили, что обижены таким отношением: мол, они не «тявкали», а советовали, как сделать её концертные шоу более привлекательными.

«Никто не хотел обидеть артистку. Как раз наоборот, все пекутся о ее благополучии, желают ей добра, переживают. Только через 20 лет любви это делается не через ахи и охи, как тут умирает молодежь, а через конструктивную критику. Потому что когда человек сует пальцы в розетку, его нужно бить по рукам, а не уговаривать, мило улыбаясь. Пора бы уже хоть чуть-чуть попытаться вникнуть в слова людей, верных ей много-много лет. Может, хоть капля полезной инфы в них есть?», «А теперь скажите, для поклонников услышать такие слова о себе — это муха или слон? Это сродни предательству!», «Не ожидала такого от Ирины… Обидно», — пишут фанаты. Многие высказываются о том, что разочарованы поведением Аллегровой и будут «бойкотировать» её будущие концерты.

Одновременно с этим в соцсетях набирает популярность хештег #МызаАллегрову. Часть поклонников осталась на стороне своего кумира и продолжают её защищать. Кстати, в эфире Авторадио Ирина назло злопыхателям исполнила живьем несколько композиций. Аллегрова также призналась, намерена уйти из соцсетей из-за волны негатива в свой адрес.