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«Эвертон» переиграл «Сток Сити» и другие результаты 31-го тура АПЛ
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«Эвертон» переиграл «Сток Сити» и другие результаты 31-го тура АПЛ 

Soccer News 13 часов назад
Фото: Soccer News
Представляем результаты 31-го тура АПЛ.
"Сток Сити" — «Эвертон» 1:2  Голы: Тосун, 69 — 0:1, Шупо-Мотинг, 77 — 1:1, Тосун, 84 — 1:2  "Сток Сити": Батленд, Шоукросс, Стафилидис, Джонсон, Зума, Адам, Аллен, Шакири (Берахино, 76), Ндиайе, Собхи (Шупо-Мотинг, 72; Хесе, 79), Крауч.
"Эвертон": Пикфорд, Кин, Бейнс, Коулмэн, Джагелка, Дэвис (Кэлверт-Льюин, 53), Гуйе, Уолкотт, Болази, Руни (Шнайдерлин, 87), Тосун.
Предупреждения: Шоукросс (55), Джагелка (82).
Удаление: Адам (30)
"Хаддерсфилд" — «Кристал Пэлас» 0:2  Голы: Томкинс, 23 — 0:1, Миливоевич (пен), 68 — 0:2  "Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Мэлоун (Леве, 46), Хадерджонай, Шиндлер, Хогг, Муй, Притчард (Качунга, 71), Инс (ван Ла Парра, 61), Мунье, Кванер.
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Шлупп (Кабай, 21), Таунсенд, Уан-Биссака, Макартур, Миливоевич, Заа, Бентеке.
Предупреждения: Кабай (58), Хогг (70), Муй (78), Уан-Биссака (80), Шиндлер (83)
"Борнмут" — «Вест Бромвич» 2:1  Голы: Родригес, 49 — 0:1, Айб, 77 — 1:1, Станислас, 89 — 2:1  "Борнмут": Бегович, Фрэнсис (Дэниэлс, 17), Аке, Смит (Муссе, 57), Кук, Кук, Гослинг, Станислас, Айб, Кинг, Уилсон (Дефо, 73).
"Вест Бромвич": Фостер, Эванс (Филлипс, 77), Хегази, Гиббс, Доусон, Якоб, Ливермор, Брант (Филд, 82), Ньом, Родригес (Робсон-Кану, 86), Рондон.
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