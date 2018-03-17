Смена эпох: 100-летию Внутренних войск Беларуси посвятили реконструкцию

Минске прошла масштабная реконструкция в честь 100-летия Внутренних войск Беларуси . Работа белорусской милиции была показана со дня создания и до наших дней, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Здесь волей-неволей теряешься во времени. По одну сторону поля солдаты НКВД и немцы, по другую — «привет из 918-го». Белогвардейское ополчение. Воины проверяют амуницию. Лошади нетерпеливо бьют копытами, предчувствуя — будет битва.

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«Сегодня у нас враги — первый отряд милиции, который когда-то созвали для борьбы с монархически настроенными партизанами. Вот мы и есть эти партизаны, а милиция будет нас прогонять», — рассказал участник реконструкции Виктор Матюшенко.

С разгрома белогвардейцев и началась история белорусских Внутренних войск. Впрочем, побед на счету милиции немало. В форме и красноармейцев, и их противников — нынешние солдаты Внутренних войск. Так они видят сражение за Брестскую крепость. После — реконструкция снайперского движения 40-ых. И знаменитая операция «Большой вальс», когда в Москву тайно доставили почти 60 тысяч немецких солдат. Все это пытались показать с предельной точностью.

«Привлекались знающие люди, которые занимаются историей. Много с ними взаимодействовали», — рассказал замкомандира 3-ей роты спецназначения в/ч 3214 Даниил Астапенко.

Послевоенное время. Борьба с бандами националистов. Оказание помощи в аварии на ЧАЭС. И — наши дни. Зрелище не для слабонервных. За сменой эпох и подвигом солдат в 10-градусный мороз наблюдали и военнослужащие, и гражданские — две тысячи человек. Реконструкция впечатлила даже генералов.

«Сегодняшняя иллюстрация того времени и возможности наших бойцов исторически перекликаются с временем сегодняшним. Преемственность поколений свято чтится в МВД и во Внутренних войсках», — заявил генерал-лейтенант, министр внутренних дел Республики Беларусь Игорь Шуневич

Под аплодисменты трибун вся пиротехника взорвана, увесистое обмундирование снято. Но праздник продолжился выступлением оркестра и выставкой милицейской спецтехники, которая тут же попала в объективы камер восторженных зрителей.

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