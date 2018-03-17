Ван Цишань — заместитель председателя КНР

Пекин, 17 марта / Синьхуа / — Ниже следует биография Ван Цишаня.

Ван Цишань , уроженец уезда Тяньчжэнь провинции Шаньси, родился в июле 1948 года, по национальности — хань. В январе 1969 г. начал трудовую деятельность, в феврале 1983 г. вступил в ряды КПК. Выпускник исторического факультета Северо-Западного университета, старший экономист.

В настоящее время — заместитель председателя КНР

1969—1971 гг. — представитель «образованной молодежи» коммуны Фэнчжуан уезда Яньань провинции Шэньси.

1971—1973 гг. — сотрудник Музея провинции Шэньси.

1973—1976 гг. — студент исторического факультета Северо-Западного университета.

1976—1979 гг. — сотрудник Музея провинции Шэньси.

1979—1982 гг. — стажер-исследователь Института новой истории Академии общественных наук Китая.

1982—1986 гг. — начальник отдела, научный сотрудник в ранге заместителя начальника управления, замглавы офиса связи Центра по изучению аграрной политики при Секретариате ЦК КПК и Исследовательского центра по сельскому развитию при Госсовете КНР

1986—1988 гг. — научный сотрудник в ранге начальника управления Центра по изучению аграрной политики при Секретариате ЦК КПК, начальник офиса связи Исследовательского центра по сельскому развитию при Госсовете КНР.

1988—1989 гг. — генеральный директор Китайской сельской трастовой инвестиционной компании, секретарь парткома компании.

1989—1993 гг. — заместитель директора и член партгруппы Народного строительного банка Китая /в сентябре-ноябре 1992 г. учился в Партийной школе при ЦК КПК/.

1993—1994 гг. — заместитель директора и член партгруппы Народного банка Китая.

1994—1996 гг. — директор и секретарь партгруппы Народного строительного банка Китая.

1996—1997 гг. — директор и секретарь партгруппы Китайского строительного банка.

1997—1998 гг. — член Бюро Комитета КПК пров. Гуандун.

1998—2000 гг. — член Бюро Комитета КПК пров. Гуандун, заместитель председателя народного правительства пров. Гуандун.

2000—2002 гг. — руководитель и секретарь партгруппы Канцелярии по реформе экономической системы при Госсовете КНР.

2002—2003 гг. — секретарь Комитета КПК провинции Хайнань и председатель Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Хайнань.

2003—2004 гг. — заместитель секретаря Комитета КПК Пекина и исполняющий обязанности мэра Пекина, исполнительный председатель и заместитель секретаря партгруппы Оргкомитета Пекинской олимпиады.

2004—2007 гг. — заместитель секретаря Комитета КПК Пекина и мэр Пекина, исполнительный председатель и заместитель секретаря партгруппы Оргкомитета Пекинской олимпиады.

2007—2008 гг. — член Политбюро ЦК КПК.

2008—2011 гг. — член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР, член партгруппы Госсовета, глава оргкомитета ЭКСПО-2010 в Шанхае

2011—2012 гг. — член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР, член партгруппы Госсовета.

2012—2013 гг. — член ПК Политбюро ЦК КПК, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины, вице-премьер Госсовета КНР, член партгруппы Госсовета.

2013—2017 гг. — член ПК Политбюро ЦК КПК, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

С 2018 г. — заместитель председателя КНР.

Кандидат в члены ЦК КПК 15-го созыва, член ЦК КПК 16-го, 17-го и 18-го созывов, член Политбюро ЦК КПК 17-го созыва, член Политбюро ЦК КПК и ПК Политбюро ЦК КПК 18-го созыва. Член Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 18-го созыва, член Бюро комиссии и ее секретарь. На 1-й сессии ВСНП 13-го созыва был избран заместителем председателя КНР. -0-