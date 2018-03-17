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Памфилова: не стоит апеллировать к совести отрабатывающих русофобский хлеб
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Памфилова: не стоит апеллировать к совести отрабатывающих русофобский хлеб 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова, комментируя звучащие уже оценки о нелегитимности выборов президента, голосование на которых состоится 18 марта, заявила, что «апеллировать к совести тех, кто подобострастно отрабатывает русофобский хлеб, бессмысленно».
"Если задолго до дня голосования одна довольно известная дама, как пишут в СМИ, угодливо рапортует своим зарубежным заказчикам о том, что у них уже заранее готов полный набор «фальсификаций», который они сразу же после выборов вывалят на голову обалдевшей мировой общественности и покажут «грязные» методы ЦИК, то остается лишь развести руками", — заявила Памфилова в интервью РИА Новости накануне дня голосования.
"Апеллировать к совести тех, кто подобострастно отрабатывает русофобский хлеб, — бессмысленно", — добавила она.
Центризбирком, уточнила глава ведомства, прекрасно понимает, что «есть целый ряд и экспертов, и наблюдателей, которые себя позиционируют как независимые от нашего государства».
"На самом деле, многие из них — именно те, кто позволяет себе самые некорректные высказывания, предопределяя выборы, которые еще не состоялись, уже называя их грязными, нечестными — мы прекрасно понимаем, что при этом они зависят от воли других государств. Так что хуже?", — отметила Памфилова.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru после 20.00
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