Горизбирком Петербурга указал УИКам на недопустимость запрета на мобильники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 17 марта. / ТАСС /. Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга выступила с разъяснением участковым избиркомам (УИК) о недопустимости запретов на использование на участках мобильных телефонов после публикаций в соцсетях информации о введении таких ограничений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе избиркома.

"В социальных сетях стали выкладывать какую-то информацию, что вроде бы на каких-то УИКах кто-то собирается запрещать пользоваться мобильными телефонами. В этой связи у нас один из членов комиссии [Алексей] Березин выступил на заседании и сказал, что если такая ситуация может быть, то УИКам не стоит принимать решения, превышая свою компетенцию", — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе, что решение о разъяснении членам УИК правил использования мобильных телефонов на участках было зафиксировано в протоколе заседания избирательной комиссии, которое прошло в субботу.

Собеседник агентства добавил, что информация о запретах касалась, в том числе, и избирателей на участках, а не только членов избиркомов. «Говорить о том, что горизбирком признал незаконным решения УИКов нельзя, потому что мы о таких решениях ничего не знаем», — отметили в пресс-службе, отвечая на вопрос о том, подтвердилась ли информация о запретах и поступали ли жалобы.

"У УИКов есть определенные компетенции, но в них нет ни слова о мобильных телефонах. Если речь идет об охране персональных данных и человек с мобильным телефоном пошел снимать эти данные, то УИК имеет право обратиться в правоохранительные органы , а вот принимать какие-то решения глобального масштаба они не могут", — сказали в избирательной комиссии города.

Жалобы на выборах в Петербурге

По данным на 15 марта в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило 11 жалоб, в том числе пять из ЦИК России . По семи жалобам проверка проведена, по пяти из них факты подтвердились или частично подтвердились, они касались недостаточной информации в списках избирателей. Среди жалоб, которые не получили подтверждений, была одна на использование административного ресурса. По четырем жалобам проверка еще проводится. Также в избирком поступило более 200 обращений, преимущественно консультационного характера.

Всего на территории Санкт-Петербурга создано 30 территориальных и 1880 участковых избирательных комиссий, где предстоит проголосовать 3,8 млн избирателей. Также созданы временные избирательные участки в 44 медицинских учреждениях, аэропорту Пулково, Московском и Ладожском вокзалах, трех следственных изоляторах и одном пункте для лиц без определенного места жительства. Выборы президента России пройдут 18 марта.