Платтсбург ввел строгий запрет на создание майнинговых ферм

Богатые на электричество регионы США даже не подозревали, что после гостеприимного приглашения майнеров к себе проблем от таких гостей окажется гораздо больше, чем пользы. Возможно власти рассчитывали, что майнинговый рынок не сможет развиваться настолько ударными темпами, или что майнеров будет очень мало. В любом случае, к наплыву полчищ «виртуальных старателей» местные энергокомпании оказались совершенно не готовы. Небольшой американский городок Платтсбург (Plattsburgh), что в штате Нью-Йорк , первым в США выбросил белый флаг.

Причина запрета майнинга оказалась банальна до безобразия. В городе просто перестало хватать электричества на общегражданские нужды. До настоящего времени у Платтсбурга был неизрасходованный лимит в 105 мВт/ч, который местные власти не знали, куда деть. Опрометчивое приглашение добытчиков золота XXI-века вымело весь лимит без остатка, но майнеры на этом не остановились. Власти забыли отозвать приглашение, и фермы продолжили открываться. Это не понравилось местным жителям, потому что из-за превышения лимита энергокомпании пришлось увеличить отпускные цены на электричество, державшиеся на одном из самом низком в стране уровне.

Было принято следующее решение. Уже открывшиеся фермы не трогать, а новым криптодобытчикам давать категорический отказ. Запрет будет действовать ближайшие полтора года. Власти надеются, что со временем проблема либо рассосется сама, поскольку к майнингу упадет интерес, либо городу выделят новых мощностей, на которых они, власти, смогут еще подзаработать.