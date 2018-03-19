Ещё
Платтсбург ввел строгий запрет на создание майнинговых ферм
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Платтсбург ввел строгий запрет на создание майнинговых ферм 

MDDevice 5 часов назад
Фото: MDDevice
Богатые на электричество регионы США даже не подозревали, что после гостеприимного приглашения майнеров к себе проблем от таких гостей окажется гораздо больше, чем пользы. Возможно власти рассчитывали, что майнинговый рынок не сможет развиваться настолько ударными темпами, или что майнеров будет очень мало. В любом случае, к наплыву полчищ «виртуальных старателей» местные энергокомпании оказались совершенно не готовы. Небольшой американский городок Платтсбург (Plattsburgh), что в штате Нью-Йорк, первым в США выбросил белый флаг.
Причина запрета майнинга оказалась банальна до безобразия. В городе просто перестало хватать электричества на общегражданские нужды. До настоящего времени у Платтсбурга был неизрасходованный лимит в 105 мВт/ч, который местные власти не знали, куда деть. Опрометчивое приглашение добытчиков золота XXI-века вымело весь лимит без остатка, но майнеры на этом не остановились. Власти забыли отозвать приглашение, и фермы продолжили открываться. Это не понравилось местным жителям, потому что из-за превышения лимита энергокомпании пришлось увеличить отпускные цены на электричество, державшиеся на одном из самом низком в стране уровне.
Было принято следующее решение. Уже открывшиеся фермы не трогать, а новым криптодобытчикам давать категорический отказ. Запрет будет действовать ближайшие полтора года. Власти надеются, что со временем проблема либо рассосется сама, поскольку к майнингу упадет интерес, либо городу выделят новых мощностей, на которых они, власти, смогут еще подзаработать.
MDDevice: последние новости
В сделке между Broadcom и Qualcomm прослеживается участие Intel Придуман способ использования майнинговых ферм в сельском хозяйстве На заброшенном заводе организовали крупную майнинговую ферму
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что ждет уклонистов от военных сборов в РФ34
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
В США отреагировали на победу Путина501
В Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко32
«Перестаньте нас оскорблять»185
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
03:04
Франция «накажет» Россию из-за Скрипаля
Политика
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение