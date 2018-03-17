В Волгограде 7-я Гвардейская прощается с последними павильонами

На 7-й Гвардейской в Центральном районе Волгограда разбирают приговоренные павильоны, в которых продавали цветы и замороженные полуфабрикаты.

— Работаем с самого утра, — загружая в «Газель» большое пластиковое стекло, рассказывает волгоградец Андрей. — Времени на раскачку у нас нет — и сегодня, и завтра будем трудиться до победного. Думаю, что к началу недели на этом «пятачке» не останется ни одного ларька.

За сегодняшний день рабочие разобрали цветочную лавку и добрались до павильона с вывеской «Курица». Рядом с ним уже красуется голый фундамент с разбитой плиткой.

— Мы пока ничего не знаем о сносе, — из единственной уцелевшей палатки с шаурмой высовывается молодой продавец в белой униформе. — Сегодня нет-нет да гляну, как разбирают киоски. Не хотелось бы той же участи.

Рядом с исчезающими ларьками тем временем работает новая торговая галерея, которую построили ради чемпионата мира. В серые типовые павильоны уже заселились кондитерская и мясная лавка. Вывеской в форме пушистого кота волгоградцев завлекает и новый зоомагазин.

Сносить павильоны на остановке в центре города начали еще в начале сентября. Первыми с горожанами попрощались ларьки, приютившие салон связи и химчистку. В начале февраля с остановки «7-я Гвардейская» убрали и павильон сети быстрого питания «Рустерс». Серый киоск с яркой вывеской освободил место прохожим, которые выходят из транспорта.