Валерий Леонтьев изменился до неузнаваемости

Елена Яковлева опубликовала в своем «Инстаграме» редкое фото, на котором она стоит вместе с Валерием Леонтьевым Сергеем Маковецким . Ее подписчики актеров узнали сразу, а вот кто запечатлен между ними, угадывали долго. Эстрадный исполнитель был одет так, что некоторые фолловеры его даже приняли за женщину.

«Я сначала подумала, что какая-то бабулька в центре», «Леонтьев как женщина, весь накачанный, ничего мужского», «Что пластика делает с людьми. Они просто неузнаваемые!», — комментируют фото поклонники Яковлевой.