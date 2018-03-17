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Валерий Леонтьев изменился до неузнаваемости
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Валерий Леонтьев изменился до неузнаваемости 

WomanHit.ru 14 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Елена Яковлева опубликовала в своем «Инстаграме» редкое фото, на котором она стоит вместе с Валерием Леонтьевым и Сергеем Маковецким. Ее подписчики актеров узнали сразу, а вот кто запечатлен между ними, угадывали долго. Эстрадный исполнитель был одет так, что некоторые фолловеры его даже приняли за женщину.
«Я сначала подумала, что какая-то бабулька в центре», «Леонтьев как женщина, весь накачанный, ничего мужского», «Что пластика делает с людьми. Они просто неузнаваемые!», — комментируют фото поклонники Яковлевой.
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