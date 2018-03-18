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Конькобежец Юсков выиграл зачет Кубка мира на дистанции 1500 метров
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Конькобежец Юсков выиграл зачет Кубка мира на дистанции 1500 метров 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский конькобежец Денис Юсков стал победителем в зачете Кубка мира на дистанции 1500 метров, сообщает ТАСС.
На последнем этапе в Минске россиянин стал вторым, преодолев дистанцию за одну минуту 45,64 секунды. Первое место занял представитель Норвегии Сверре Педерсен (1.45,47), третьим стал его соотечественник Аллан Йоханссон (1.45,99).
По итогам Кубка на дистанции 1500 метров Юсков занял первое место, набрав 520 очков. Вторым стал Педерсен (385), третьим — голландский конькобежец Томас Крол (320).
Ранее российская конькобежка Екатерина Шихова заняла третье место в зачете Кубка мира на дистанции 1500 метров.
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