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Город-сказка: почему в азербайджанский город Шеки едут со всего мира
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Город-сказка: почему в азербайджанский город Шеки едут со всего мира 

Мир24 14 часов назад
Известный на весь мир город Шеки — туристический центр на севере Азербайджана. Сейчас без него не обходится ни один маршрут по стране, передает корреспондент «МИР 24» Нармин Абасова.
Шекинский караван-сарай — это город в городе. Ежедневно в гостинице останавливались до полутора тысяч купцов. Под каждым номером находился своеобразный торговый пост.
«Стены караван-сарая очень толстые, в некоторых комнатах их толщина достигает метра. К тому же, в нескольких местах в фундаменте и стенах есть специальные деревянные брусья, защищающие здание от землетрясений», — заявил директор Шекинского информационно-туристического центра Насими Имамалиев.
Дворец шекинских ханов называют жемчужиной Востока. Здание охраняют могучие 34-метровые чинары. Им почти 500 лет. Дворец украшен сюжетами из мифологии. А солнечные лучи отражаются от воды в бассейне и создают узоры на потолке. «Невероятное зрелище, будто попал на 200 лет в прошлое. Очень красиво расписан дворец, тончайшая работа», — сказал турист Толга Байсыноп.
Удивительно, но дворец шекинских ханов построен без гвоздей. Строители смешивали мед, яйца и муку и этим раствором скрепляли камни.
«Чтобы увидеть этот памятник культуры, к нам в Шеки приезжают со всех концов мира. Кстати, этим дворцом в свое время восхищались Лев Толстой и Александр Дюма-отец», — отметил гид Замина Расулова.
Главное украшение дворца — окна шебеке — разноцветная мозаика. Как и сотни лет назад, ее создают вручную. Бывает, что на один квадратный метр приходится до 14 тысяч деталей. Мастера признаются, что заказы приходят со всей страны, а цена метра может достигать 900 долларов. «Надо хорошо знать геометрию, черчение и дизайн. Мой отец реконструировал дворец хана в 50-е годы, а я в 2000-ых», — рассказал мастер по изготовлению шебеке Тофиг Рашидов.
Окунуться в прошлое и почувствовать себя купцом или даже ханом — все это можно сделать в волшебном городе Щеки.
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