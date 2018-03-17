На Дону могут появиться поля с опиумным маком 

В России хотят отменить запрет на промышленное выращивание опиумного мака. Законопроект, легализующий культивирование наркосодержащих растений в промышленных масштабах, уже согласован во всех инстанциях. Сейчас документы направлены в правительство для утверждения, сообщают «Известия».
В первую очередь опиумный мак необходим для изготовления лекарств онкобольным. Сейчас сырье для препаратов покупают за границей.
— Выращивать опиумный мак необходимо в южных районах, например, в Краснодарском крае и Ростовской области, — рассказал директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.
К вопросу охраны полей подошли серьезно. Если закон утвердят, и мак начнут выращивать на Дону, то охранять поля будут круглосуточно сотрудники Росгвардии.