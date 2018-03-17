Ещё
На Дону могут появиться поля с опиумным маком
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Дону могут появиться поля с опиумным маком 

161.ru 14 часов назад
Фото: 161.ru
В России хотят отменить запрет на промышленное выращивание опиумного мака. Законопроект, легализующий культивирование наркосодержащих растений в промышленных масштабах, уже согласован во всех инстанциях. Сейчас документы направлены в правительство для утверждения, сообщают «Известия».
В первую очередь опиумный мак необходим для изготовления лекарств онкобольным. Сейчас сырье для препаратов покупают за границей.
— Выращивать опиумный мак необходимо в южных районах, например, в Краснодарском крае и Ростовской области, — рассказал директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.
К вопросу охраны полей подошли серьезно. Если закон утвердят, и мак начнут выращивать на Дону, то охранять поля будут круглосуточно сотрудники Росгвардии.
161.ru: последние новости
Пропавшего 78-летнего мужчину обнаружили живым на окраине Ростова Не в СИЗО и не в могиле: бывший мэр Ростова Сергей Горбань нашелся в Госдуме В донской столице заработали уличные камеры системы «Безопасный город»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»203
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию20
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России31
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман167
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам270
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение