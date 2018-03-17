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Романов поблагодарил ветеранов за работу по патриотическому воспитанию молодёжи
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Романов поблагодарил ветеранов за работу по патриотическому воспитанию молодёжи 

Парламентская газета 14 часов назад
Фото: Парламентская газета
В ходе Конференции совета ветеранов Фрунзенского района Санкт-Петербурга заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту Михаил Романов отметил вклад ветеранских организаций России в совершенствование и развитие государственной молодёжной политики.
Приветствуя ветеранов, парламентарий подчеркнул, что они как никто ценят возможность созидательного труда в мирное время. В обращении к ним законодатель отметил, что для современной России представляет особую важность труд старшего поколения в вопросе воспитания молодёжи.
Романов подчеркнул, что активная патриотическая работа районной ветеранской организации, выраженная в открытых уроках мужества в школах, встречах с молодёжью и поддержкой Юнармии, является частью работы государства в сфере молодёжной политики.
Парламентарий напомнил, что в текущем году блокадные даты сопровождались памятными мероприятиями для представителей старшего поколения, среди которых была и экскурсия в музей истории Великой Отечественной войны «Ленрезерв», где представлены уникальные экспонаты, свидетельствующие о героизме защитников Ленинграда, собранные на фронтовых рубежах под Синявино, на Ладоге и Волхове.
Михаил Романов выразил благодарность председателю Совета ветеранов Фрунзенского района города Анатолию Зайцеву за приглашение на конференцию и предложил ветеранам направлять любые обращения и жалобы по актуальным проблемам.
Парламентарий также взял на личный контроль все поступившие в ходе встречи вопросы и пожелания петербургских ветеранов.
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