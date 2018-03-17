Романов поблагодарил ветеранов за работу по патриотическому воспитанию молодёжи

Приветствуя ветеранов, парламентарий подчеркнул, что они как никто ценят возможность созидательного труда в мирное время. В обращении к ним законодатель отметил, что для современной России представляет особую важность труд старшего поколения в вопросе воспитания молодёжи.

Романов подчеркнул, что активная патриотическая работа районной ветеранской организации, выраженная в открытых уроках мужества в школах, встречах с молодёжью и поддержкой Юнармии, является частью работы государства в сфере молодёжной политики.

Парламентарий напомнил, что в текущем году блокадные даты сопровождались памятными мероприятиями для представителей старшего поколения, среди которых была и экскурсия в музей истории Великой Отечественной войны «Ленрезерв», где представлены уникальные экспонаты, свидетельствующие о героизме защитников Ленинграда, собранные на фронтовых рубежах под Синявино , на Ладоге и Волхове

Михаил Романов выразил благодарность председателю Совета ветеранов Фрунзенского района города Анатолию Зайцеву за приглашение на конференцию и предложил ветеранам направлять любые обращения и жалобы по актуальным проблемам.

Парламентарий также взял на личный контроль все поступившие в ходе встречи вопросы и пожелания петербургских ветеранов.