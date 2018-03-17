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Кожаный ремень подарил Никитину нижегородский «Завод Труд»
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Кожаный ремень подарил Никитину нижегородский «Завод Труд» 

Newsroom24 14 часов назад
Фото: Newsroom24
Глава Нижегородской области Глеб Никитин ознакомился с продукцией, производимой на нижегородский «Завод Труд». Об этом сообщили в отделе маркетинга, рекламы и связей с общественностью ЗАО «Завод Труд».
Как отмечается в сообщении, продукцию предприятия презентовали главе региона директор ЗАО «Завод Труд» Иван Елесин и первый замдиректора Юлия Буровникова 16 марта на выставке в рамках совещания «Итоги работы промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в 2017 году и задачи на 2018 год».
По словам Юлии Буровниковой, на сегодняшний день у предприятия более 18 тысяч клиентов в России и СНГ. Завод является поставщиком вещевого имущества для Минобороны РФ, МЧС, ФСБ, МВД и других ведомств в России.
Кроме того, замдиректора заявила, что предприятие планирует увеличить объем производства в 2018 году на 20%.
В рамках презентации Иван Елесин подарил Глебу Никитину кожаный ремень производства завода с символикой РФ.
Фото предоставлено пресс-службой ЗАО «Завод Труд».
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