Кожаный ремень подарил Никитину нижегородский «Завод Труд»

Глава Нижегородской области Глеб Никитин ознакомился с продукцией, производимой на нижегородский «Завод Труд». Об этом сообщили в отделе маркетинга, рекламы и связей с общественностью ЗАО «Завод Труд».

Как отмечается в сообщении, продукцию предприятия презентовали главе региона директор ЗАО «Завод Труд» Иван Елесин и первый замдиректора Юлия Буровникова 16 марта на выставке в рамках совещания «Итоги работы промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в 2017 году и задачи на 2018 год».

МЧС, ФСБ, По словам Юлии Буровниковой, на сегодняшний день у предприятия более 18 тысяч клиентов в России и СНГ. Завод является поставщиком вещевого имущества для Минобороны РФ МВД и других ведомств в России.

Кроме того, замдиректора заявила, что предприятие планирует увеличить объем производства в 2018 году на 20%.

В рамках презентации Иван Елесин подарил Глебу Никитину кожаный ремень производства завода с символикой РФ.

Фото предоставлено пресс-службой ЗАО «Завод Труд».