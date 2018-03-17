В Ливане с нетерпением ожидают выборов президента России

Ливанская Республика встретит голосование 18 марта праздничными мероприятиями и подарками для соотечественников, которые впервые примут участие в президентских выборах.

«Мы хотим, чтобы люди получали позитивный заряд от участия в выборах, поэтому было принято решение о проведении голосования в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Бейруте , — рассказал « Парламентской газете » директор РЦНК Вадим Зайчиков. — Наши сотрудники вместе с волонтёрами работают над созданием максимально комфортных условий для избирателей».

«Особое внимание было уделено работе с молодым поколением соотечественников, которые 18 марта в первый раз придут на избирательный участок, — добавил он. — Многие из выросших в Ливане россиян не понимали значение выборов, и было важно донести до них эту информацию, привить культуру участия в политической жизни родной страны».

Впервые голосующих россиян ожидают символические подарочные наборы с государственной символикой Российской Федерации , которая накануне выборов пользуется большой популярностью в Ливане.

По словам председателя Координационного совета российских соотечественников Светланы Сафа, подготовка к президентским выборам была начата ещё в феврале.

«За три месяца мы создали уникальную информационную базу данных на проживающих в Ливане россиян, с каждым из которых работали отдельно и приглашали принять участие в голосовании», — рассказала она «Парламентской газете».

Как сообщил заместитель директора РЦНК Денис Кнышев, из удалённых городов Ливана к избирательному участку соотечественников будут доставлять специально выделенные для этого автобусы. Кроме того, рядом с Российским центром арендована автомобильная стоянка, на которой избиратели смогут бесплатно оставить машину. При этом в самом здании будут созданы условия для того, чтобы россияне смогут отдохнуть и принять участие в праздничных мероприятиях.

«Посольство России в Ливане и РЦНК проделали масштабную работу чтобы выборы прошли в спокойной и максимально комфортной обстановке, — сообщил «Парламентской газете» советник посольства России в Бейруте Дмитрий Лебедев . — У нас полное взаимопонимание с ливанскими властями, которые идут нам навстречу и с готовностью помогают в решении всех текущих вопросов».

«Для нас это не только выборы, но и возможность встретиться, — обратила внимание Светлана Сафа. — Многие россияне живут далеко от Бейрута и не могут часто посещать РЦНК и они с нетерпением ждут возможности увидеть соотечественников, поговорить по-русски. А для нас главное — положительные эмоции, которые люди получат от участия в голосовании».

«Я постараюсь проголосовать первым. В ночь на день выборов я работаю и после смены сразу пойду на избирательный участок — подчеркнул в беседе с корреспондентом «Парламентской газеты» фармацевт Саир Домажд. — Моя семья тоже начала заранее готовиться к выборам — мы украсили свой автомобиль российским триколором».

Выборы президента России также объединили русскоязычную общину Ливана и коренных жителей страны, которые приняли в ней самое деятельное участие. Несмотря на отсутствие российского гражданства ливанцы постарались внести свой вклад в создание праздничного настроения накануне выборов. Дальше всех пошел житель города Тир на юге Ливана, который на собственные средства разместил рекламные щиты, призывающие россиян принимать участие в президентских выборах.