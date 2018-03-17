Геноцид в Южной Африке стал проблемой с однозначной трактовкой

Существует два способа взглянуть на эту трагедию, но говорить открыто можно лишь об одном из них.

В свой прошлый приезд в Южную Африку я две недели провел в дебрях Кару, засушливом регионе в Северо-Капской провинции, где можно встретить лишь стайку шакалов, какую-нибудь случайно забредшую сюда антилопу и сторонников Движения сопротивления африканеров. Я находился в Орании, крохотном городке, куда не допускаются чернокожие. Созданный зятем Хендрика Фервурда этот город в соответствии с законом по сохранению культуры меньшинств находится сегодня под защитой правительства Южной Африки, которую оно крайне неохотно предоставляет — вот такой парадокс.

Я делал документальный фильм, основная цель которого заключалась в том, чтобы показать, насколько отвратительными были белые расисты. Должен признать, что я, будучи убежденным белым шовинистом, в большей степени, чем остальная съемочная группа, допускал двоякое толкование этой проблемы — возможно, поэтому эта телевизионная программа так и не вышла. Уже тогда — это было в 2011 году — чернокожие вытесняли белых фермеров с их земель, и те были вынуждены бежать в Замбию или Великобританию , в то время как старшие члены Африканского национального конгресса (АНК) требовали пролития бурской крови.

Тогда я подумал: выходит, жители Орании правы, пусть даже смысл их изоляции состоит в одном лишь самосохранении? Их цель — а для некоторых мечта — создать на чрезвычайно скудной земле на севере страны, от Кимберли до побережья, новое государство для африканеров. Новый Великий трек буров, новую родину. И, разумеется, они добились своего несмотря на засушливый климат и негостеприимный ландшафт, потому что в таких вопросах, как сельское хозяйство и достижения современности, они чрезвычайно компетентны. Они расисты, но знающие расисты, в то время как чернокожие были расистами до смешного неумелыми. Орания процветала и, подобно Израилю (не самое плохое сравнение), из пустыни превращалась в зеленую страну.

Деловитые, сдержанные, вежливые малыши ровной колонной шагали к школе, напоминая существа из романа Джона Уиндема или, возможно, общины амишей на юге Огайо. На приятной зеленой улице, раскаленной от зноя, я встретил женщину, которая шла за покупками. Думаю, ей было около 80. Я спросил ее, нравится ли ей Орания. Да, действительно нравится. А как же тот факт, что сюда не допускают чернокожих? «Это, молодой человек, самое лучшее, что есть в этом месте», — ответила она. Противная старая корова — таково было единодушное мнение всех, кто позднее просматривал эти кадры.

К тому моменту Африканский национальный конгресс уже давно вступил на путь превращения страны, которая во время апартеида без труда снискала себе славу самой богатой на континенте к югу от Сахеля (и обеспечивала своим чернокожим гражданам самую высокую среднюю заработную плату и самую большую в Африке продолжительность жизни), в типичное коррумпированное, преимущественно бесполезное, погрязшее в пороках и расизме однопартийное государство, которое находится на пороге гражданской войны и где чернокожим живется хуже, чем когда-либо, а белых убивают или выдворяют из страны.

Черт, что тут еще можно сказать? Все это было. Возможно, нам не хочется этого признавать, но так оно и есть. Полагаю, нечто подобное имело место и по соседству в Зимбабве , разве нет? Но зато в обеих странах, чернокожее большинство само отвечает за свою судьбу, и этот факт, разумеется, перевешивает все остальные. Ничто не сравнится с либеральным самобичеванием белых и их способностью делать несчастными все расы — по своим последствиям это хуже колониализма. Между прочим, до прихода сюда белых Кару практически никто не населял. Африканеры имеют на эту территорию как минимум столько же прав, сколько те люди, которые ее у них отнимают.

Сегодня мы не так уже сильно обеспокоены бедственным положением белого населения Южной Африки. Они, мерзавцы, заслужили свое наказание — таково общепринятое мнение. Мы предпочитаем мучительно раздумывать о реальных или предполагаемых лишениях тех народов, которые вписываются в выгодное нам политическое мировоззрение: рохинья, палестинцы, чернокожие африканцы.

В отношении Южной Африки существует и другая позиция, отличная от той, что я представил здесь и которая имеет почти такую же силу и должна быть услышана. Эта позиция — в общем-то единственное, что вы услышите. На самом деле, если бы вы были иностранцем и осмелились высказать мою точку зрения, вас вполне могли бы выгнать из страны.

Шокирующим и, я бы сказал, почти невероятным фактом для меня стало то, что одному либертарианскому блоггеру из Канады было отказано во въезде в Великобританию, потому что она разделяет изложенную мною выше позицию. Лорен Сазерн (Lauren Southern) считает, что теперь в Южной Африке геноциду подвергают белое население. Будь то любая другая разновидность геноцида, и она бы удостоилась самого доброжелательного внимания, ее попросили бы дать показания специальному комитету и, вероятно, пригласили бы в качестве внештатного редактора посотрудничать в Newsnight и сразу же представлять Woman´s Hour. Когда она приехала, ей учинили допрос и отказали во въезде. Еще два предположительно ультраправых оратора также были лишены возможности попасть в Великобританию через аэропорт Лутон. Что, черт возьми, происходит? Я позвонил в Министерство внутренних дел , и их единственным ответом на мой вопрос было то, что они считают присутствие Сазерн в стране «не способствующим общественному благу». Никаких дальнейших объяснений.