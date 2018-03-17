«Мы сидим, а работа стоит»: рабочие «Волгоград Арены» объявили забастовку

Рабочие, достраивающие стадион «Волгоград Арена», третий месяц живут без зарплаты. До сих пор не получив выплат за декабрь, почти 20 строителей объявили забастовку.

— Я и мои коллеги из нижегородской фирмы ООО «Синтез» не получаем денег третий месяц подряд, — рассказывает волгоградец, пожелавший остаться инкогнито. — Наш главный инженер уверяет, что причиной таких задержек стала банальная бумажная волокита. Мол кто-то на стадионе «Волгоград Арена» очень медленно подписывает все документы. Или подписывает, но крайне редко — получите две или три тысячи рублей, которых вам не хватит даже на проезд.

Не дождавшись ни выплат, ни мало-мальски внятного объяснения причин, строители решили не выходить на работу.

— Мы заделываем деформационные швы. Сразу скажу, что работы на стадионе — пруд пруди, — продолжает сотрудник фирмы ООО «Синтез». — По самым оптимистичным прогнозам мы должны были уйти с «Волгоград Арены» еще в ноябре. Потом все сроки плавно перенеслись на новый год. Следующая дата в календаре — март. Вот только нам не платят зарплату да еще и режут ставку. В одночасье. Процентов на 40. Узнав об этом в конце февраля, мы решили начать забастовку. Сейчас из 19 человек на стадионе работает всего пять наших коллег — те, кто боятся проблем. Нас же пытаются заманить на работу разными посулами. Приходите, и мы заплатим вам деньги. Немного, но все же заплатим. Главный инженер прекрасно понимает, что мы можем не успеть.

По словам строителей, оставшихся с пустыми карманами, им не заплатили чуть больше миллиона рублей.

— Я знаю, какой титанический объем мы сделали в декабре и январе — это огромные деньжищи, — убежден собеседник. — И миллион в этом случае — не сумма, из-за которой стоит кидать людей. Мы уже написали заявление в Роструд , а в понедельник пойдем в прокуратуру . Вместо нормального диалога наше руководство отмахивается стандартными отговорками «Денег нет. Придут завтра или послезавтра». На что мы будем жить сегодня, никого не интересует. Я знаю, что задержки были и раньше. Но тогда все объяснялось очень просто: не выполнил объем, ждешь денег. Сейчас ситуация выглядит совсем иначе.

Главный инженер компании, приехавший в Волгограда из Нижнего Новгорода, оказался крайне лаконичен.

— Задержки действительно были, — подтвердил главный инженер Александр Викторович. — Но сейчас уже начались выплаты — вчера многие сотрудники получили свои зарплаты. Думаю, что ко вторнику мы рассчитаемся со всеми. Могу сказать, что в этой паузе есть и наша вина, и сила обстоятельств.

компании «СтройТрансГаз» добавили, что все проблемы с выплатами строители могут решить лишь с руководством компании ООО «Синтез».

— Мы, как генподрядчик, прокомментировать эту ситуацию не можем — речь идет об отношениях субподрядчика со своими сотрудниками. Со своей стороны мы выполняем все обязательства.

В начале марта волгоградцев порадовали приятной новостью: стадион почти готов к открытию. Представители компании «Спорт — Ин» уточнили, что сейчас на «Волгоград Арене» доделывают кабельную систему, освещение, систему сплинкерного пожаротушения.

О полном окончании строительства можно будет говорить только после получения двух важных документов — экспертного заключения и разрешения на ввод в эксплуатацию.