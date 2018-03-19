Бастующие рабочие «Волгоград Арены»: «Вернемся на стадион только после зарплаты»

Бастующим рабочим «Волгоград Арены» пообещали вернуть долг по зарплатам в течение недели. По словам главного инженера, задержки связаны не только с бумажной волокитой, но и с некачественными работами.

— Сегодня нас позвали на беседу и сказали, что отдадут деньги за январь и февраль на этой или на следующей неделе, — рассказывает рабочий компании ООО «Синтез». — Заявление в прокуратуру мы написать не успели. Решили действовать по правилу: «Вечером деньги — утром работа». Как только получим честно заработанные деньги, так и вернемся и на стадион.

Главный инженер компании ООО «Синтез» вновь пообещал, что в ближайшее время все рабочие получат свои деньги.

— Часть зарплаты я отдал уже в пятницу, — поделился инженер Александр Сидоренков. — Выплаты будут и на этой неделе. Конечно, многим рабочим эти задержки не понравились, и они уже не хотят работать в этой организации. Но никаких подлых санкций по отношению к тем, кто хочет вернуться, мы применять не будем. С теми, кто решил уволиться, мы тоже расстанемся по-хорошему. Почему задержали? Дело не только в бумажной волоките. Где-то работа была выполнена некачественно, и у нас ее просто не приняли.

Несмотря на вынужденный простой, рабочие ООО «Синтез» успеют заделать все деформационные швы вовремя, уверен Александр Сидоренков.

— Мы работаем последними, и поэтому задержки зависят не только от нас, — объяснил главный инженер компании ООО «Синтез». — Если где-то не доделали пол, то мы при всем желании не можем начать свою работу.