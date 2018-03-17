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Главврачей клиник предупредили о недопустмости принудительного голосования
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Главврачей клиник предупредили о недопустмости принудительного голосования 

Ридус 15 часов назад
Руководитель департамент здравоохранения Москвы Алесей Хрипун обратился с официальным заявлением о недопустимости принудительного участия персонала и пациентов социальных объектов в выборах президента РФ.
«Такие действия должны немедленно пресекаться. В случае выявления подобных фактов необходимо провести служебное расследование и при наличии установленных законом оснований рассмотреть вопрос о привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности», — сказано в заявлении главы департамента.
Кроме того, всем руководителям московских клиник было направлено совместное обращение председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова и главы столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, в котором говорится, что «участие в выборах является конституционным правом гражданина Российской Федерации, реализуется каждым избирателем добровольно, лично, на основе свободы выбора при тайном голосовании».
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о принуждении пациенток родильных домов Москвы к голосованию на выборах президента РФ на закрытых избирательных участках.
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