Главврачей клиник предупредили о недопустмости принудительного голосования

Руководитель департамент здравоохранения Москвы Алесей Хрипун обратился с официальным заявлением о недопустимости принудительного участия персонала и пациентов социальных объектов в выборах президента РФ.

«Такие действия должны немедленно пресекаться. В случае выявления подобных фактов необходимо провести служебное расследование и при наличии установленных законом оснований рассмотреть вопрос о привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности», — сказано в заявлении главы департамента.

Кроме того, всем руководителям московских клиник было направлено совместное обращение председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова и главы столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна , в котором говорится, что «участие в выборах является конституционным правом гражданина Российской Федерации , реализуется каждым избирателем добровольно, лично, на основе свободы выбора при тайном голосовании».

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о принуждении пациенток родильных домов Москвы к голосованию на выборах президента РФ на закрытых избирательных участках.