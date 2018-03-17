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У мужчины из Австралии одновременно погибло шесть коров по неизвестным причинам
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У мужчины из Австралии одновременно погибло шесть коров по неизвестным причинам 

13 Новостей.ru 16 часов назад
Фото: 13 Новостей.ru
Мистические события произошли у фермера из Австрии, который обнаружил тела мёртвых коров, лежавших по линии у ограждения. Увидев произошедшее со своим скотом, мужчина сначала подумал о том, что виной могла послужить молния, ударившая в металлическое ограждение. Однако, тщательно исследовав забор, никаких следов от возможного удара молнии он не обнаружил. Мистика, да и только! Ветеринар, обследовавший животных убедился в отсутствии каких бы то ни было следов, а голове коров были просунуты через ограждение. Всё это очень странно, ввиду того, что погибло шесть животных и несмотря на то, что они были застрахованы, фермер не знает как объяснить происшествие страховой компании, не ссылаться же на воздействие пришельцев, которые по непонятной причине умертвили стадо. К слову сказать, животные оценены в 10 тысяч австрийских долларов, что примерно составляет около 450 тысяч русских рублей. Пока остается неизвестным то, возместят ли ему потери и сможет хоть кто-то выяснить причину происшествия. Вот такие интересные новости из Австрии.
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