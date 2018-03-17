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Несколько домов в Дзержинском районе Волгограда остались без воды из-за засора канализации
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Несколько домов в Дзержинском районе Волгограда остались без воды из-за засора канализации 

v1.ru 16 часов назад
Фото: v1.ru
Засорившаяся канализация оставила без воды жителей трех домов в Дзержинском районе Волгограда.
— Сегодня утром коммунальщики преподнесли неприятный сюрприз — ни воды, ни предупреждения об ее отключении, — сетует жительница дома на Рыбалко, 12 Мария Стерлигова. — К обеду в соседний дом приехала аварийная машина. Вот только назвать работу коммунальщиков оперативной не поворачивается язык — пока два рабочих что-то делают, трое их коллег беспечно курят в стороне. Местные жители тем временем бегут в магазины за пятилитровыми бадьями воды.
В компании «Концессии водоснабжения» рассказали, что жители трех домов на улице Рыбалко остались с сухими кранами из-за забившейся канализации.
— Засор произошел в доме по адресу: Рыбалко, 10а, — прокомментировали в пресс-службе «Концессий». — Чтобы последствия засора не увидели в других домах, управляющая компания решила на время отключить воду. На месте уже работает аварийная бригада. В ближайшее время вода должна вернуться в квартиры.
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