Несколько домов в Дзержинском районе Волгограда остались без воды из-за засора канализации

Засорившаяся канализация оставила без воды жителей трех домов в Дзержинском районе Волгограда

— Сегодня утром коммунальщики преподнесли неприятный сюрприз — ни воды, ни предупреждения об ее отключении, — сетует жительница дома на Рыбалко, 12 Мария Стерлигова. — К обеду в соседний дом приехала аварийная машина. Вот только назвать работу коммунальщиков оперативной не поворачивается язык — пока два рабочих что-то делают, трое их коллег беспечно курят в стороне. Местные жители тем временем бегут в магазины за пятилитровыми бадьями воды.

В компании «Концессии водоснабжения» рассказали, что жители трех домов на улице Рыбалко остались с сухими кранами из-за забившейся канализации.

— Засор произошел в доме по адресу: Рыбалко, 10а, — прокомментировали в пресс-службе «Концессий». — Чтобы последствия засора не увидели в других домах, управляющая компания решила на время отключить воду. На месте уже работает аварийная бригада. В ближайшее время вода должна вернуться в квартиры.