Ещё
«Калашников» открестился от сотрудника, который пытался вывезти из США тактическую винтовку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Калашников» открестился от сотрудника, который пытался вывезти из США тактическую винтовку 

Newsru.com 16 часов назад
Фото: Newsru.com
В США судят сотрудника находящегося под санкциями концерна «Калашников», который пытался вывезти из США винтовку, подпадающую под экспортные ограничения. 39-летний Евгений Спиридонов в соцсетях называл себя главой отдела специальных проектов оружейного концерна, но в «Калашникове» уверяют, что лишь время от времени прибегали к его советам в качестве эксперта и опытного охотника.
The Washington Post
утверждает, что в ближайшее время Спиридонов признает себя виновным.
По поводу того, что Спиридонов пытался вывезти из США винтовку, сомнений нет даже у его защиты. Он заказал оружие за 2400 долларов в свой отель в Лас-Вегас и спокойно получил коробку на рецепции. Задержали его в аэропорту Лос-Анджелеса, откуда он пытался вылететь в Москву. Его обвиняют в непредоставлении либо предоставлении недостоверной информации на таможне.
Адвокат уверяет, что Спиридонов — рядовой гражданин России, никак не связанный с оборонной промышленностью и армией, и потому он признал вину, надеется на быстрое судебное разбирательство и мягкий приговор.
Однако прокуроры указывают, что энтузиаст передовых видов вооружения мог действовать в интересах оборонного концерна «Калашников». Представитель российской компании Олег Иванов заявил, что «Калашникову» ничего неизвестно о поездке Спиридонова в США, хотя с ним сотрудничали ранее «по временным контрактам».
В переписке с дилером Спиридонов пытался убедить того продать прицел для винтовки. Так как происходило это после
бойни в Лас-Вегасе, дилер сообщил о намерениях россиянина властям. Спиридонов обещал вывезти прицел без коробки, удалить серийный номер и говорить, что купил его в ломбарде.
Гражданин России предстанет перед судом в Лос-Анджелесе 28 марта.
Концерн «Калашников» попал под санкции Минфина в 2014 году после присоединения Крыма к России, они были усилены в 2015 году в качестве реакции на предполагаемую вовлеченность Москвы в вооруженный конфликт на востоке Украины.
Newsru.com: последние новости
Московский суд заблокировал во "ВКонтакте" 99 страниц с призывами не ходить на выборы "Лондонград" на грани паники: после химатаки в Солсбери Британия активирует закон Unexplained Wealth Orders о конфискации активов россиян Летчица Alaska Airlines и ветеран боев в Афганистане обвинила коллегу в изнасиловании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»212
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию21
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России32
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман167
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов308
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение