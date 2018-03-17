«Калашников» открестился от сотрудника, который пытался вывезти из США тактическую винтовку 

В США судят сотрудника находящегося под санкциями концерна «Калашников», который пытался вывезти из США винтовку, подпадающую под экспортные ограничения. 39-летний Евгений Спиридонов в соцсетях называл себя главой отдела специальных проектов оружейного концерна, но в «Калашникове» уверяют, что лишь время от времени прибегали к его советам в качестве эксперта и опытного охотника.
утверждает, что в ближайшее время Спиридонов признает себя виновным.
По поводу того, что Спиридонов пытался вывезти из США винтовку, сомнений нет даже у его защиты. Он заказал оружие за 2400 долларов в свой отель в Лас-Вегас и спокойно получил коробку на рецепции. Задержали его в аэропорту Лос-Анджелеса, откуда он пытался вылететь в Москву. Его обвиняют в непредоставлении либо предоставлении недостоверной информации на таможне.
Адвокат уверяет, что Спиридонов — рядовой гражданин России, никак не связанный с оборонной промышленностью и армией, и потому он признал вину, надеется на быстрое судебное разбирательство и мягкий приговор.
Однако прокуроры указывают, что энтузиаст передовых видов вооружения мог действовать в интересах оборонного концерна «Калашников». Представитель российской компании Олег Иванов заявил, что «Калашникову» ничего неизвестно о поездке Спиридонова в США, хотя с ним сотрудничали ранее «по временным контрактам».
В переписке с дилером Спиридонов пытался убедить того продать прицел для винтовки. Так как происходило это после
бойни в Лас-Вегасе, дилер сообщил о намерениях россиянина властям. Спиридонов обещал вывезти прицел без коробки, удалить серийный номер и говорить, что купил его в ломбарде.
Гражданин России предстанет перед судом в Лос-Анджелесе 28 марта.