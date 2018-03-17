Дмитрий Медведев ввёл особый правовой режим в одном городе Ярославской области

— Инвесторы планируют организовать производство телекоммуникационных шкафов и стоек, крупногабаритных пресс-форм, бурильных труб, порошковых красок, термообработанной древесины, йогуртов, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов . Это еще 348 новых рабочих мест для жителей и большой шаг в развитии города. У Гаврилов-Яма прекрасный промышленный потенциал. Летом лично убедился в этом, когда был на заводе «Агат». Теперь перед городом открываются новые перспективы.

Согласно документу, подписанному Медведевым, на этой территории уже установлены виды экономической деятельности, при которых здесь теперь действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных вложений резидентов, минимальное количество новых постоянных рабочих мест.

— Резиденты территории опережающего социально-экономического развития получают значительные налоговые льготы и преимущества, а значит, бизнес охотнее инвестирует в экономику городов, появляются новые производства и рабочие места, — уточнил Дмитрий Медведев.