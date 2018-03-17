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Специалисты рассказали, когда стоит обратится за повторной ринопластикой
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Специалисты рассказали, когда стоит обратится за повторной ринопластикой 

МедикФорум 16 часов назад
Фото: МедикФорум
Специалисты рассказали, когда стоит обратится за повторной ринопластикой, а также некоторые моменты данной операции, которые стоит знать перед тем, как лечь второй раз под нож пластического хирурга. Перед людьми, решающимися на различные операции по коррекции внешности, включая ринопластику, стоит непростая задача — выбор пластического хирурга. Врач не только должен быть высококлассным специалистом, но и уметь расположить к себе пациента. К сожалению, не все операции обречены на успех, и после этого сложно довериться медику и в очередной раз «лечь под нож». При необходимости повторной ринопластики следует выбирать профессионала своего дела, способного исправить все недочеты первой неудачной коррекции носа. При повторной ринопластике все дефекты исправляются более эффективно, однако есть прецеденты, когда и она не помогает. Как рассказали специалисты из области пластической хирургии для МедикФорума, показаниями к проведению очередной пластики органа могут послужить оставшиеся шрамы, нарушение дыхания или негативный результат после первой коррекции. Человек, решившийся на ринопластику во второй раз, должен, как и при первичной, за полмесяца пройти полное медицинское обследование и предоставить в клинику результаты МРТ или рентген. В отличие от первой коррекции носа, занимающей около часа, повторная длится до двух часов, а период реабилитации после нее — примерно два года. Припухлости и отеки при исправлении недочетов предыдущей операции сходят намного дольше, и не исключено рубцевание ткани. Во избежание этого следует с точностью выполнять все предписания лечащего врача. Людям, решившимся на ринопластику впервые, следует помнить, что ему может понадобиться повторная операция. Специалисты соглашаются на данные манипуляции, в первую очередь, для восстановления дыхательной функции носа, а не из-за коррекции внешнего вида.
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