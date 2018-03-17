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Американский ГУЛАГ: в японской крови виноватые
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Американский ГУЛАГ: в японской крови виноватые 

Вечерняя Москва 16 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Американцы очень не любят вспоминать 17 марта 1942 года. Именно в этот день началась отправка в концентрационные лагеря 120 тысяч граждан США японского происхождения.
…В реестре преступлений Сталина особое место занимают обвинения в бесчеловечной депортации народов. Депортация в годы Великой Отечественной войны применялась как наказание за сотрудничество с врагом, выступление с оружием в руках против советского государства. Под «общую гребенку» попадали и невинные, особенно женщины, дети и старики, которых вывезли из привычных родных мест в необжитые районы страны.
Поэтому, безусловно, насильственное переселение чеченцев, крымских татар и представителей других народов (целых народов!) в годы Великой Отечественной войны — это далеко не светлая страница в истории нашего многонационального и многоконфессионального государства. Это скорбь, боль и горе тысяч семей. И эти скорбь, боль и горе до сих пор отзываются раздирающим душу эхом. Все это понятно, и современная Россия вовсе не пытается об этом забыть, не делает попыток вычеркнуть целую главу своей большой истории.
Однако при этом устремляющие свой гнев на «жестокий сталинский режим» историки и пропагандисты замалчивают факт аналогичной практики в «светоче демократии» — Соединенных Штатах Америки. Почти никто не помнит, что в этом году исполняется 76 лет Чрезвычайному указу президента США № 9066 об интернировании на время Второй мировой войны всех проживавших в стране японцев в специальные, по сути своей, концентрационные, лагеря.
И никого не удивляет, что американцы предпочитают замалчивать самую крупную насильственную депортацию в своей истории. Молчат и японцы, не желая огорчать ставшего после войны сюзереном и ближайшим военным союзником «дядю Сэма». И это понятно, ибо подчиненные Вашингтону власти Японии даже на траурных мероприятиях, посвященных годовщинам испепеления сотен тысяч мирных жителей в атомном пожаре Хиросимы и Нагасаки, избегают упоминания виновника этого чудовищного деяния.
…Президент США Франклин Рузвельт размышлял над решением о депортации почти два месяца. С одной стороны, в США проживала большая диаспора «врага» — японцы, в лояльности которых были сомнения. С другой — Америка даже в годы войны желала оставаться демократической страной. Разрешить дилемму Рузвельту помог старинный документ — Закон о враждебных иностранцах. Он был принят еще в 1798 году, в президентство Джона Адамса, когда Америка вела необъявленную морскую войну с Францией. Кстати, этот закон остается в силе по сей день, что при желании исполнительной власти позволяет и сегодня изолировать любого человека по подозрению в связи с враждебным государством.
Принудительной высылке в 1942 году подлежали не только этнические японцы, но даже те из американских граждан, кто имел среди предков только прабабушку или прадедушку японской национальности. То есть у кого была лишь 1/16 часть «вражеской» крови. А это, на минуточку, будет покруче германских расовых законов — там, напомню, речь шла лишь об 1/8 еврейской крови.
На сборы семьям японцев давалось двое суток. За это время они должны были уладить все материальные дела и продать свою собственность, в том числе и автомобили. Сделать это за такое короткое время было невозможно, и несчастные просто бросали свои дома, которые впоследствии были разграблены мародерами.
Помещению в концлагеря подлежали все японцы, жившие в трех западных американских штатах — Вашингтоне, Орегоне и Калифорнии. Исключений не было даже для японцев-офицеров армии США.
Население к высылке «врагов народа» готовили. К началу 1942 года антияпонская истерия в Соединенных Штатах зашкаливала. Масштабная информационная кампания ставила своей целью посеять ненависть к гражданам США японского происхождения со стороны представителей других этнических групп, населявших Штаты. Не зазорной считалась откровенная уличная травля японских граждан и доносы в полицию о том, что в таком-то доме проживает японская семья «шпионов». Мало того, в специальные лагеря свозились японцы из Мексики, Канады и Перу. Газеты и радио распространяли мнения о японцах как о пятой колонне, о необходимости выселить их с Тихоокеанского побережья как можно дальше и как можно скорей.
** Los Angeles Times, 1942 год:
"Гадюка — это всегда гадюка независимо от того, где она вылупилась. И американец японского происхождения, рождённый у японских родителей, вырастает японцем, но не американцем".
"Американские фермеры выступают за выселение японцев в специальные зоны. Фермеры будут выращивать ту сельхозпродукцию, которую выращивали японцы, и вообще не хотят, чтобы те возвращались даже после окончания войны".
Между прочим, после войны более 5 тысяч человек демонстративно отказались от вожделенного ныне многими американского гражданства и покинули территорию Соединенных Штатов. Спустя 40 лет правительство США попыталось возместить ущерб. Конгресс незаметно, без лишней огласки принял закон, по которому признавал несправедливость в отношении американских граждан японского происхождения. Однако это вряд ли возместило те тяготы, которые люди в свое время перенесли в заключении.
И вот вопрос: покаялись ли ныне живущие поколения американцев за то, что ни в чем не повинных людей загоняли за колючую проволоку? Думается, что если современного американца спросить об этом, то он округлит глаза и заявит, что вообще не понимает, о каких преступлениях идет речь. Ведь США — победители во Второй мировой войне — это «знает» каждый гражданин Штатов, а то, что те же США — инициаторы создания немалого числа концлагерей для интернированных — лишь наглая антиамериканская ложь и не более…
Но горькая правда в том, что то, что происходило с японцами на американском континенте, было чистой воды «старым добрым» англосаксонским расизмом, так как боевые действия на территории США, в отличие от СССР, не велись, и никакой военной необходимости в депортации не было. Но американцы, как водится, не видят бревна в своем глазу, зато исправно выискивают соринку у нас, россиян. И потому мы должны знать правду, владеть всей полнотой информации, как о методах манипулирования нашим сознанием, так и о конкретных фактах американской истории, которая, как видим, изобилует преступлениями не менее циничными и жестокими, чем огрехи нашей истории.
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