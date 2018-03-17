Выборг готов к голосованию по благоустройству общегородских территорий

18 марта в Выборге состоится финальное рейтинговое голосование жителей за благоустройство городской территории по программе «Формирование комфортной городской среды». Участвовать могут все жители старше 14 лет.

Участки для голосования оборудованы во всех микрорайонах Выборга, на 39 счетных участках. Корреспондент ivbg.ru побывал на одном из участков и лично убедился в том, что к голосованию по благоустройству общегородских территорий всё готово. Обстановка выглядит торжественно и по-весеннему солнечно.

Губернатор Ленобласти Дрозденко накануне, 16 марта, в рамках рабочей поездки в Выборг заявил, что в 2018 году на проект «Формирование комфортной городской среды» только лишь на Выборгский район будет выделено 165 млн рублей. Это больше, чем на реализацию аналогичного проекта в 2017 году.

Список адресов для рейтингового голосования по благоустройству общегородских территорий:

г. Выборг, ул. Советская, д.16 (Дворец Культуры);

г. Выборг, Суворова пр., д. 4 (библиотека А. Аалто);

г. Выборг, пр. Ленина, д.20 (Городской Дом культуры);

г. Выборг, ул. Приморская, 34 (Дворец творчества);

г. Выборг, Морская набережная, д. 5 («Спортивно-зрелищный комплекс «Фаворит»);

г. Выборг, ул. Рубежная, д. 28-а («Комплексный центр социального обслуживания населения «Выборг»);

г. Выборг, ул. Приморская, д. 41 (Спортивно-зрелищный комплекс «Фаворит»);

г. Выборг, ул. Круговая, д. 1 (детско-юношеская спортивная школа «Фаворит»);

г. Выборг, ул. Сухова, д. 2 (ОАО «Выборгтеплоэнерго»);

г. Выборг, Школьная пл., д. 2 (политехнический колледж «Александровский»);

г. Выборг, ул. Парковая, д. 2 (Педагогический университет им. А. И. Герцена»);

г. Выборг, ул. Выборгская, д. 2 (ЛГУ им. А. С. Пушкина);

г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 26 -а («Выборгский медицинский колледж»);

г. Выборг, ул. Промышленная, д.1 («Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса»);

г. Выборг, ул. Офицерская, д.2 («Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации»);

г. Выборг, ул. Большая Каменная, д.6 (общежитие политехнического колледжа «Александровский»);

г. Выборг, ул. Школьная, д.8 (школа № 6);

г. Выборг, Школьная площадь, д. 4А (школа № 7);

г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 45А (школа № 8);

г. Выборг, ул. Рубежная, д. 31 (школа № 10);

г. Выборга, ул. Травяная, 29 (школа № 13);

г. Выборг, Спортивная, д. 14 (детский сад № 21);

г. Выборг, Приморское шоссе, д. 12А (детский сад № 31);

г. Выборг, ул. Гагарина, д. 17а (детский сад № 19);

г. Выборг, ул. Гагарина, д. 36 (школа № 14) — два участка;

г. Выборг, ул. Гагарина, д. 38/14 (школа № 12);

г. Выборг, ул. Советская, д.7 (гимназия);

г. Выборг, ул. Горная, д. 10/3 (школа № 37);

г. Выборг, Школьный переулок, д. 5 (гимназия № 11);

г. Выборг, ул. Сухова, д. 7-а (детский сад № 1);

г. Выборг, ул.им. А. К. Харитонова, д.14 (детский сад № 5);

г. Выборг, ул. Судостроительная, д. 16-а (детский сад № 14);

г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 27-а (детский сад № 11);

г. Выборг, Рубежная, д.23-а (детский сад № 16);

г. Выборг, ул. Рубежная, д. 38 (детский сад № 32);

г. Выборг, ул. Аристарха Макарова, д. 6 (детский сад № 25);

г. Выборг, ул. Пограничная, д. 3 (детский сад № 20);

г. Выборг, ул. Кировские дачи, д. 10-а (детский сад № 23).

Голосование пройдет открыто. Каждый участник получит карточку для того, чтобы опустить ее в один из ящиков за выбранный проект.

Напомним, на рейтинговое голосование представлены 4 объекта:

№1 — сквер Мужества,

№2 — сквер Молодёжи,

№3 — аллея на ул. Димитрова,

№4 — парковая зона набережной Салакка-Лахти.

По итогам дня счетная комиссия определит число выданных на территории карточек, общее количество проголосовавших граждан и количество карточек по каждому объекту рейтингового голосования. Ivbg.ru будет следить за ходом голосования и информировать читателей о его промежуточных результатах.