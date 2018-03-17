Толпы подростков и патрульные машины: 72.ru выяснил, что произошло у тюменской «Галереи вояж»

У нескольких торговых центров в Тюмени сегодня, 17 мата, было замечено большое скопление молодых людей. Они вели себя вызывающе, из-за чего прохожие обратились в полицию. 72.ru стало известно, что две группы молодых людей были доставлены в отделы полиции для установления личности и проведения профилактических бесед. Никаких противоправных действий они не совершили. Информация о двух убитых подростках, которая сегодня распространяется в соцсетях, недостоверна.

Накануне, 16 марта, в социальных сетях начала активно распространяться ложная информация о массовом приезде скинхедов. Это сообщение посеяло в городе панику, и когда тюменцы увидели у торговых центров большие скопления молодых людей, то незамедлительно позвонили в полицию.

Сегодня, 17 марта, на стадионе «Геолог» проходит домашний матч тюменской футбольной команды с игроками томского клуба, замеченные группы молодых людей, возможно, являются фанатами.