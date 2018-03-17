Ученые хотят бороться с глобальным потеплением заборами, подпорками и сверлением отверстий

Технологии геоинженерии способны замедлить таяние полярных ледяных щитов Земли и подъем мирового океана, что позволит человечеству выиграть ещё несколько столетий. чтобы справиться с изменением климата и защитить побережья. Таяние льдов представляет большую опасность. К 2100 году уровень мирового океана может подняться более, чем на метр, сообщает Nature.

— Непонятно, почему никто не бьет тревогу, ведь глобальное потепление по сути уже давно наступило, — рассказал доктор физико-математических наук, профессор, член Американского географического и Европейского метеорологического обществ Андрей Белоцерковский , — Температура Мирового океана за два последних десятилетия уже выросла на 2-3 градуса и в таких масштабах это критический показатель.

Чтобы представить масштаб грозящих проблем: подъем вод на полметра в Гуанчжоу Китай ) приведет к перемещению более 1 миллиона человек; 2-метровый рост затронет уже более 2 миллионов. Глобальный ущерб при этом может достичь 50 триллионов долларов США в год. А защита прибрежных районов уже обходится в десятки миллиардов долларов в год.

Группа ученых-гляциологов (гляциология — наука о ледниках) предлагает три пути торможения таяния ледников: строить бетонные подводные стены, которые бы не давали теплым течениям размывать ледники, строить бетонные подпорки под шельфовыми ледниками, чтобы вода циркулировала под ними медленней и больше замерзала, и бурение скважин в тех местах ледника, под которыми проходят быстрые течения, чтобы вода выливалась не в море, а на поверхность ледника и замерзала там.

Это решение может иметь меньше глобальных экологических последствий, чем другие обсуждаемые предложения по снижению уровня моря, такие как введение аэрозолей в стратосферу для отражения солнечного света и охлаждения планеты. Но и для этих проектов придется объединиться всем государствам.

А пока ученым предстоит установить научную жизнеспособность этих проектов, проанализировать потенциальные риски для экосистем. Однако, по мнению исследователей, наибольший риск заключается в бездействии или в том, что вмешательство не сработает.