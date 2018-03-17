Выборы президента в Ленобласти можно будет посмотреть онлайн

На половине избирательных участков Ленобласти установлены средства видеонаблюдения с трансляцией изображения в интернет, которые начнут работать в день голосования на выборах президента РФ.

Кроме того, впервые, в соответствии с законом, средства видеонаблюдения и трансляции изображения установлены в помещениях 18-ти территориальных избирательных комиссий муниципальных районов, городского округа Ленинградской области.

Изображение из помещения для голосования, помещения ТИК будет транслироваться сеть Интернет на специальной странице портала трансляций. Трансляция изображения будет сопровождаться информацией о дате и времени, номере избирательного участка, наименовании ТИК.

На сайте Леноблизбиркома размещена ссылка на специальную страницу портала видеотрансляции с избирательных участков в день голосования.

Средства видеонаблюдения и трансляции изображения будут непрерывно работать с момента начала работы участковой избирательной комиссии в день голосования 18 марта 2018 года до ввода протокола участковой комиссии об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему «Выборы». В ТИК — с 20 часов 18 марта до проведения заседания ТИК, на котором устанавливаются итоги голосования на соответствующей территории, составления и подписания протокола об итогах голосования, выдачи копий протоколов.

Проведение видеотрансляции из помещений для голосования с трансляцией изображения в сеть Интернет производится в целях обеспечения максимальной открытости и гласности процедуры голосования и подсчета голосов, повышению доверия к избирательному процессу, является дополнительной формой контроля за ситуацией на избирательных участках в день голосования, препятствует нарушению избирательного законодательства.