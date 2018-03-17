Власти в 2018 году направят более 113 млн рублей на снижение безработицы в Дагестане

МАХАЧКАЛА , 17 марта. / ТАСС /. Власти Дагестана в 2018 году направят на мероприятия по снижению напряженности на рынке труда 113,5 млн рублей в рамках республиканской госпрограммы, сообщил ТАСС врио министра труда и соцразвития региона Расул Ибрагимов

В ходе визита в Дагестан во вторник президент РФ Владимир Путин провел в Махачкале совещание по социально— экономическому развитию республики. Отдельное внимание на совещании было уделено ситуации в сфере занятости. Путин указал на то, что безработица в регионе заметно превышает среднероссийский уровень, при этом уровень зарплат остается более низким, чем в среднем по России

"Утверждена государственная программа… «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Республике Дагестан» на 2018 год. Реализацию мероприятий программы предполагается обеспечить на условиях софинансирования из федерального бюджета — 107,8 млн рублей и республиканского бюджета — 5,7 млн рублей", — сказал Ибрагимов.

По его словам, программа предусматривает, в частности, дополнительное профессиональное образование и стажировку 892 работников, находящихся под риском увольнения, «в целях обеспечения занятости населения в сфере строительства и курортно-туристическом комплексе, а также при реализации иных социально-экономических проектов». Кроме того, планируется оказать поддержку предпринимательской деятельности 140 незанятых граждан в целях создания новых рабочих мест, а также стажировка 177 выпускников высших и средних учебных заведений «с целью получения опыта работы для дальнейшего трудоустройства в организациях, испытывающих потребность в кадрах».

"В целом в 2018 году мероприятиями программы планируется охватить 1 209 человек. Это позволит снизить напряженность на рынке труда республики… расширить сферы трудовой деятельности населения в условиях отсутствия достаточного количества свободных рабочих мест, повысить конкурентоспособность граждан, ищущих работу, за счет приобретения гражданами трудовых навыков", — пояснил врио министра.

О рынке труда в Дагестане

По данным минтруда Дагестана, на 1 января 2018 года в республиканских органах службы занятости в качестве безработных было зарегистрировано 25,1 тыс. человек против 27 тыс. на 1 января 2017 года. Уровень зарегистрированной безработицы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизился с 2% до 1,9%. Коэффициент напряженности на рынке труда (численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну вакансию) на 1 января 2018 года остался на уровне предыдущего года и составил 28 человек.

При этом, по данным министерства, большая часть безработных в Дагестане проживает на сельских территориях — на начало года в качестве безработных было зарегистрировано 19,2 тыс. человек, проживающих в сельских районах республики и 5,8 тыс. человек городского населения.