Ещё
Власти в 2018 году направят более 113 млн рублей на снижение безработицы в Дагестане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти в 2018 году направят более 113 млн рублей на снижение безработицы в Дагестане 

ТАСС 17 часов назад
МАХАЧКАЛА, 17 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана в 2018 году направят на мероприятия по снижению напряженности на рынке труда 113,5 млн рублей в рамках республиканской госпрограммы, сообщил ТАСС врио министра труда и соцразвития региона Расул Ибрагимов.
В ходе визита в Дагестан во вторник президент РФ Владимир Путин провел в Махачкале совещание по социально— экономическому развитию республики. Отдельное внимание на совещании было уделено ситуации в сфере занятости. Путин указал на то, что безработица в регионе заметно превышает среднероссийский уровень, при этом уровень зарплат остается более низким, чем в среднем по России.
"Утверждена государственная программа… «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Республике Дагестан» на 2018 год. Реализацию мероприятий программы предполагается обеспечить на условиях софинансирования из федерального бюджета — 107,8 млн рублей и республиканского бюджета — 5,7 млн рублей", — сказал Ибрагимов.
По его словам, программа предусматривает, в частности, дополнительное профессиональное образование и стажировку 892 работников, находящихся под риском увольнения, «в целях обеспечения занятости населения в сфере строительства и курортно-туристическом комплексе, а также при реализации иных социально-экономических проектов». Кроме того, планируется оказать поддержку предпринимательской деятельности 140 незанятых граждан в целях создания новых рабочих мест, а также стажировка 177 выпускников высших и средних учебных заведений «с целью получения опыта работы для дальнейшего трудоустройства в организациях, испытывающих потребность в кадрах».
"В целом в 2018 году мероприятиями программы планируется охватить 1 209 человек. Это позволит снизить напряженность на рынке труда республики… расширить сферы трудовой деятельности населения в условиях отсутствия достаточного количества свободных рабочих мест, повысить конкурентоспособность граждан, ищущих работу, за счет приобретения гражданами трудовых навыков", — пояснил врио министра.
О рынке труда в Дагестане
По данным минтруда Дагестана, на 1 января 2018 года в республиканских органах службы занятости в качестве безработных было зарегистрировано 25,1 тыс. человек против 27 тыс. на 1 января 2017 года. Уровень зарегистрированной безработицы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизился с 2% до 1,9%. Коэффициент напряженности на рынке труда (численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости, в расчете на одну вакансию) на 1 января 2018 года остался на уровне предыдущего года и составил 28 человек.
При этом, по данным министерства, большая часть безработных в Дагестане проживает на сельских территориях — на начало года в качестве безработных было зарегистрировано 19,2 тыс. человек, проживающих в сельских районах республики и 5,8 тыс. человек городского населения.
Средняя заработная плата в республике, по данным Дагестанстата, в 2017 году составила 21 тыс. 767 рублей, увеличившись по сравнению с 2016 году на 5,1%. Как пояснили в республиканском Минтруде, в частности, по решениям правительства Дагестана должностные оклады медицинских работников, педагогов и работников учреждений культуры были увеличены на 16-50%, а для отдельных категорий работников и на 70%. Кроме того, с 1 января 2017 года на 4% были увеличены должностные оклады работников остальных учреждений бюджетной сферы.
ТАСС: последние новости
На Урале открылись избирательные участки В Омской области начались выборы президента РФ В Париже представлена неопубликованная ранее переписка Ельцина с Миттераном и Шираком
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»213
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России32
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию21
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман168
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов309
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение