Тест олдскульных наушников Audio-Technica. Шумодав с батарейкой!

Тест олдскульных наушников Audio-Technica. Шумодав с батарейкой!Наушники Audio-Technica незаслуженно уступают первые полосы другим именам. Остаются прошлые заслуги и легендарные модели.

А ведь именно Audio-Technica раз за разом предлагает сбалансированные решения для каждого ценового диапазона, которые без хайпа получают лучшие отзывы, высшие награды и на годы предлагаются любителями в качестве «лучшего выбора года».

Новая полногабаритная гарнитура ATH-ANC50iS готовится отхватить очередную нишу — повседневных городских «чебурашек» для смартфонов. Неожиданно новинка Audio-Technica оказалась «золотой серединой» сегмента: дешевые, с фирменным активным шумодавом и превосходным звуком.

Тяжесть как фактор хорошего звучания

Официально ATH-ANC50iS числятся на сайте Audio-Technica как полногабаритные мониторные наушники. Соответственно, и размеры у них — хоть это и наушники для смартфона — немалые.

Впрочем, на голове новинка смотрится неплохо. Ребенку модель будет откровенно большой, но для взрослого поклонника музыки проблем не составит. Все же, ATH-ANC50iS — закрытые наушники, и мы знаем, на что идем, верно?

Размеры — результат гонки за качеством звука, шумоизоляции и выбора материалов. Основа ATH-ANC50iS — пластик. Он и на чашках, из него и дужка. Из-за этого инженерам пришлось увеличить толщину деталей.

Получилось внушительно, массивно и надежно. Все — для самой жесткой эксплуатации. Даже механизм складывания упрощен до безобразия: чашки просто поворачиваются вовнутрь. Не слишком экономит место, но и не сломается.

Чашки подчиняются тем же идеям: они ощутимо толще и шире, чем у многих популярных портативов. Но половина толщины — амбюшуры. Фактически, инженеры Audio-Technica отмасштабировали амбюшуры мониторных моделей.

В результате, у ATH-ANC50iS поразительная звукоизоляция. С другой стороны, внушительная толщина не лучшим образом сказывается на внешнем виде — под шапкой им места нет.

Одна из причин внушительных габаритов — активная система шумоподавления, спрятанная в наушниках. Одна из чашек скрывает отсек, в котором прячется питающий аккумулятор типа ААА (обычная мизинчиковая батарейка). Неожиданное «олдскульное» решение с рядом серьезных преимуществ.

Впрочем, размер — скорее плюс, особенно для жителей снежной России . Дужка и амбюшуры отделаны плотной экокожей с толстым слоем уплотнителя. В минус 10-15 этого достаточно, хотя и при более низких температурах кожа не дубеет.

Провод для подключения к источнику достаточно тонкий на фоне внушительных размеров самих наушников. Оплетка из обычного силикона, но хорошего качества — без эффекта памяти и не дубеет на холоде. В качестве штекеров используются обычные мини-джеки (3.5-миллиметровые разъемы): прямой и Г-образный.

Почему я люблю Audio-Technica? За отличный звук, конечно!

Кажется, мне еще ни разу не попадались наушники Audio-Technica, которые бы звучали хуже, чем аналоги за ту же цену. Это правило сработало и с ATH-ANC50iS: они превосходно отыгрывают практически любые жанры музыки.

Звук этой модели чрезвычайно объемный и живой благодаря 40-миллиметровым динамикам с неодимовым магнитом и правильно сконструированным чашкам. Они обеспечивают достаточное расстояние от ушной раковины до динамика, что позволяет детально расслышать все ньюансы даже самых сложных композиций. Много воздуха — много низких частот!

Но без фанатизма. Паспортные данные не зря гласят о том, что ATH-ANC50iS воспроизводят с 20 до 20 000 Гц. Ультранизкий «вуб-вуб-вуб» рискует остаться за бортом. Но и барабаны, и контрабас, и орган, и предельно заниженная бас-гитара звучат на отлично и без явных перекосов.

Средние частоты разборчивые, отчетливые в любом миксе — даже стена звука блек-металлических норвежских проектов кажется внятной и стройно сыгранной. С высокими наушники справляются без сибилянтов, визга и треска. Очень достойно для динамических драйверов, хотя любителям гибридов и арматуры их будет не хватать.

Нельзя не упомянуть важный момент, который кроется в деталях: активно сопротивление Audio-Technica ATH-ANC50iS составляет 33 Ом, а пассивное — 150 Ом. Мой Axon 7 справляется. Среднестатистический iPhone тоже неплохо раскрывает наушники и звучит достаточно громко. Но какой-нибудь безымянный Android может не справиться, и звучать позорно тихо.

Явный просчет прячется в кабеле: микрофонный эффект есть. Предательское шуршание особенно проявляется в сильные минуса, поэтому стоит потратить лишние 100 рублей и сменить провод.

Зато неожиданной сильной стороной новой модели стал микрофон. При разговоре нет никаких нареканий, звук четкий и разборчивый, голос узнаваемый. И как бы я не старался, испортить качество передачи не удалось.

Честные 87% изоляции от внешнего мира

Одно из явных преимуществ ATH-ANC50iS перед одноклассниками в виде Beats и прочих — качественный активный шумодав, который в совокупности с отличными амбюшурами практически полностью изолирует слушателя от внешних звуков.

В своей новинке Audio-Technica использовала собственную разработку QuietPoint с довольно оригинальной реализацией. В отличии от большинства аналогичных систем, QuietPoint в первую очередь ориентируется и гасит низкочастотные внешние шумы, значительно снижая эффективность в среднем диапазоне.

В итоге, до слушателя доходит всего 13% приглушенного внешнего шума. Именно той части слышимого диапазона, в котором чаще всего оказываются объявления и резкие человеческие окрики. Просто и надежно, без каких-либо «умных» настроек со сложными алгоритмами.

QuietPoint от Audio-Technica — одна из наиболее эффективных систем активного шумоподавления.

Добавляет плюсов ATH-ANC50iS решение с питанием «шумодава» от сменной мизинчиковой батареи типа ААА — самое красивое, что я встречал за последнее время: в любой точке мира найти батарейку все еще проще, чем зарядить встроенный аккумулятор.

К тому же, хорошая алкалиновая батарейка живет в гарнитуре-наушниках до 40 часов — едва ли не рекордный показатель для проводных наушников этого класса.

ВАЖНО: Когда запас энергии иссякнет, менять элемент питания не обязательно. Система шумоподавления QuietPoint реализована так, что без питания сигнал от источника звука все равно дойдет до слушателя. Просто они превратятся в обычные наушники-гарнитуру.

Еще один крутой плюс ATH-ANC50iS: шумодав включается механическим переключателям на чашке. Все как в старые добрые времена, когда деревья были большими, а плееры — кассетными. И это — здорово.

А есть ли выбор? Конечно — Audio-Technica!

Нет, серьезно — в ценовом диапазоне Audio-Technica ATH-ANC50iS можно найти массу конкурентов. Но все они — без активной системы шумоподавления. Да и пассивная (амбюшуры и чашки), скорее всего, тоже окажется значительно хуже.

Небольшие недостатки гарнитуры нивелируются качеством звука и эффективностью QuietPoint. Проработанное специалистами Audio-Technica шумоподавление не искажает звучание музыки, не портит даже сложные композиции. И это при стоимости, сравнимой с хорошими затычками.

При желании, ATH-ANC50iS смогут поработать даже мониторными наушниками. Ровный спектр и правильная подача могут понравится не всем. Но что проще: откорректировать программным эквалайзером звучание, или исправлять чужие ошибки?

Я ставлю Audio-Technica ATH-ANC50iS

Качество звука: 4+, Пассивная звукоизоляция: 5, Активное шумоподавление: 4, Посадка: 4, Удобство использования: 4, Вердикт: 4+