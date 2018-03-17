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ЦИК дополнительно проверил списки избирателей на завтрашних выборах президента
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ЦИК дополнительно проверил списки избирателей на завтрашних выборах президента 

Авторадио 17 часов назад
На прошлых выборах президента в стране было 110 миллионов избирателей, а сейчас — 107, это с учетом Крыма и Севастополя. После отмены открепительных удостоверений, на которые раньше жаловались наблюдатели, списки проверили особенно тщательно. Об этом рассказал в эфире Первого канала член Общественной палаты Глеб Кузнецов:
«Вычищены списки избирателей, речь идет о миллионах, около трех миллионов избирателей вычищены из списков. Это «задвоенные» так называемые избиратели, то есть, человек в одном месте прописался, в другом выписался, но из списков избирателей он не удален. Это как частный пример. Люди переезжают, но не всегда списки избирателей за этим успевают».
Выборы в этом году стали рекордными по количеству наблюдателей — зарегистрировались 145 тысяч человек. Чтобы получить этот статус, достаточно было подать заявку в Общественную палату. По новым правилам, наблюдатель имеет доступ на любой участок, а не на конкретный, как было раньше.
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