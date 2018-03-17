ЦИК дополнительно проверил списки избирателей на завтрашних выборах президента

«Вычищены списки избирателей, речь идет о миллионах, около трех миллионов избирателей вычищены из списков. Это «задвоенные» так называемые избиратели, то есть, человек в одном месте прописался, в другом выписался, но из списков избирателей он не удален. Это как частный пример. Люди переезжают, но не всегда списки избирателей за этим успевают».

Выборы в этом году стали рекордными по количеству наблюдателей — зарегистрировались 145 тысяч человек. Чтобы получить этот статус, достаточно было подать заявку в Общественную палату. По новым правилам, наблюдатель имеет доступ на любой участок, а не на конкретный, как было раньше.