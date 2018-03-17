В Новосибирске выбрали самого мужественного молодого медика

Студенты Новосибирского медицинского университета выбрали «Мистера НГМУ — 2018» — организаторы подчеркнули, что в конкурсе участвовали не «смазливые мальчики», а талантливые молодые медики.

Финал «Мистера НГМУ» прошёл поздно вечером 16 марта в актовом зале медицинского университета — в конкурсе участвовали девять студентов-медиков, рассказала организатор и ведущая Ксения Ушакова (одна из победительниц «Мисс НГМУ — 2016»). До финала участники сдали нормы ГТО и показали свою физподготовку, также они сняли видеоклипы и подготовили творческие номера.

«”Мистер НГМУ” — конкурс мужской, и мы совершенно не позиционируем его как конкурс красоты.

Ставки делаются на талант, харизму, трудолюбие, чувство юмора и, конечно же, мужественность. У нас нет на кастинге задачи набрать «смазливых мальчиков»»,

— сообщила организатор корреспонденту НГС в переписке «ВКонтакте».

Первым этапом финала был общий танец, потом участники показали творческие номера и прошли конкурс импровизации — им нужно было «выкрутиться» из разных забавных ситуаций. По словам Ксении Ушаковой, самым сложным для молодых людей стала подготовка общего танца — им помогла хореограф и организатор конкурса Анна Шмакова

Победителем «Мистера НГМУ» стал студент пятого курса лечебного факультета Владислав Кушаков.

«Его творческим номером был stand up, который действительно заставил зал смеяться. Влад, помимо учёбы, работает фельдшером скорой помощи, подготовку к конкурсу совмещал с дежурствами», — отметила Ксения Ушакова.

По словам организатора, для победителя конкурса важно хорошо учиться и быть успешным студентом.

«Во-первых, медицинский институт обязывает, ребята получают профессию врача, от их знаний потом будет зависеть здоровье, а возможно — и жизнь людей.

Во-вторых, уже на следующий день к победителю приковано внимание университета, у него должна быть хорошая репутация, и прежде всего в отношении учебного процесса», — заключила ведущая конкурса.

Победителю вручили часы марки Guess от Национальной лиги студенческих клубов, а также сертификат на фотосессию, бесплатный поход в барбершоп, а также сертификат на татуировку (об этом организаторов просили сами участники).

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