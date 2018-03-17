Губернатор Саратовской области: «Не мести надо! Долбить!»

Валерий Радаев посоветовал коммунальщикам во время субботней инспекции зимнего благоустройства в областном центре наладить системную работу.

— Да не мести надо! Долбить! Организовывать надо, — отметил глава области.

Далее Радаев обратился к высоким чинам, которые сопровождали его в рабочей поездке:

— Сергей Александрович (Плешаков — замминистра транспорта) своей жизнь живет. Александр Григорьевич (Буренин — зампред Правительства) — своей. Тепин (министр ЖКХ) — своей. Вы, Сергей Юрьевич (Вербин — Госжилинспекция), — своей. А надо жить жизнью города. Системы нет. Не планируется ничего. Не моделируется. Просто безобразие!

Затем Радаев пообещал собрать рабочее совещание и всем перечисленным дать по выговору. Начать пообещали с зампреда Буренина.