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Вологжане простились с Еленой Ольшевской
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Вологжане простились с Еленой Ольшевской 

Официальный сайт Администрации города Вологды 18 часов назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
Елена Владимировна Ольшевская возглавляла Управление физической культуры и массового спорта Администрации Вологды. Она ушла из жизни 15 марта после продолжительной тяжелой болезни на 37-м году жизни. Отпевание прошло сегодня в Кафедральном соборе в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Проститься пришли порядка 200 человек.
Елена Ольшевская окончила Вологодский государственный педагогический университет. В 2013 году получила степень магистра. Работала заместителем директора ДЮШОР № 2 по баскетболу, возглавляла МУ «Физкультурно-спортивный центр города Вологды», с 2013 года являлась директором стадиона «Динамо», в 2016 году назначена начальником городского Управления физической культуры и массового спорта.
Елена Ольшевская внесла большой вклад в развитие местного самоуправления, работая в сферах образования и физической культуры города Вологды. Коллеги отзывались о ней как о добром, активном, светлом человеке, профессионале, который самоотверженно трудился на благо вологжан.
Похоронили Елену Ольшевскую на Козицинском кладбище.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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