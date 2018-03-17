Вологжане простились с Еленой Ольшевской

Елена Владимировна Ольшевская возглавляла Управление физической культуры и массового спорта Администрации Вологды . Она ушла из жизни 15 марта после продолжительной тяжелой болезни на 37-м году жизни. Отпевание прошло сегодня в Кафедральном соборе в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Проститься пришли порядка 200 человек.

Елена Ольшевская окончила Вологодский государственный педагогический университет. В 2013 году получила степень магистра. Работала заместителем директора ДЮШОР № 2 по баскетболу, возглавляла МУ «Физкультурно-спортивный центр города Вологды», с 2013 года являлась директором стадиона «Динамо», в 2016 году назначена начальником городского Управления физической культуры и массового спорта.

Елена Ольшевская внесла большой вклад в развитие местного самоуправления, работая в сферах образования и физической культуры города Вологды. Коллеги отзывались о ней как о добром, активном, светлом человеке, профессионале, который самоотверженно трудился на благо вологжан.

Похоронили Елену Ольшевскую на Козицинском кладбище.