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Избирком ЯНАО предупрежден о возможных провокациях
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Избирком ЯНАО предупрежден о возможных провокациях 

Красный Север 18 часов назад
Фото: Красный Север
Сведения о том, что некоторые партии собираются саботировать работу избирательных участков, дошли до Избиркома ЯНАО.
— Механизм нам неизвестен, но нужно быть готовым к любому развитию ситуаций, — подчеркнул глава ямальского Избиркома Андрей Гиберт. И призвал всех участников избирательного процесса соблюдать требования закона.
На Ямале за выборами будут следить 1039 наблюдателей. Из них больше половины — представители кандидатов, которых обучили в Избирательной комиссии, остальных подготовила Общественная палата ЯНАО. За голосованием также будут наблюдать более 400 журналистов, в том числе аккредитованных ЦИК РФ.
С момента открытия избирательных участков и до подведения первых итогов в окружной столице будет работать Ситуационный центр гражданского контроля. В офис будет поступать информация из самых отдаленных уголков Ямала от наблюдателей Общественной палаты, волонтеров регионального штаба «За чистые выборы» и членов ассоциации «Гражданский контроль». Эксперты оперативно отреагируют на сигналы о возможных нарушениях и дадут комплексную оценку действиям избирательного процесса. Помогать готовы политологи, социологи и юристы.
Координирует работу центра федеральный эксперт Ассоциации по защите избирательных прав граждан России «Гражданский контроль» Вячеслав Ситник. Он собирается посетить салехардские участки.
В соцсети «Вконтакте» создана группа «Информационный центр Гражданского контроля», куда можно направлять сигналы о нарушениях избирательного законодательства.
О ходе голосования в регионе Избирком ЯНАО планирует информировать каждые два часа.
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 Ещё 2 источника 
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