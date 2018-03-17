Избирком ЯНАО предупрежден о возможных провокациях

Сведения о том, что некоторые партии собираются саботировать работу избирательных участков, дошли до Избиркома ЯНАО

— Механизм нам неизвестен, но нужно быть готовым к любому развитию ситуаций, — подчеркнул глава ямальского Избиркома Андрей Гиберт . И призвал всех участников избирательного процесса соблюдать требования закона.

На Ямале за выборами будут следить 1039 наблюдателей. Из них больше половины — представители кандидатов, которых обучили в Избирательной комиссии, остальных подготовила Общественная палата ЯНАО. За голосованием также будут наблюдать более 400 журналистов, в том числе аккредитованных ЦИК РФ

С момента открытия избирательных участков и до подведения первых итогов в окружной столице будет работать Ситуационный центр гражданского контроля. В офис будет поступать информация из самых отдаленных уголков Ямала от наблюдателей Общественной палаты , волонтеров регионального штаба «За чистые выборы» и членов ассоциации «Гражданский контроль». Эксперты оперативно отреагируют на сигналы о возможных нарушениях и дадут комплексную оценку действиям избирательного процесса. Помогать готовы политологи, социологи и юристы.

Координирует работу центра федеральный эксперт Ассоциации по защите избирательных прав граждан России «Гражданский контроль» Вячеслав Ситник . Он собирается посетить салехардские участки.

В соцсети «Вконтакте» создана группа «Информационный центр Гражданского контроля», куда можно направлять сигналы о нарушениях избирательного законодательства.

О ходе голосования в регионе Избирком ЯНАО планирует информировать каждые два часа.