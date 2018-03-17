Власти Москвы проводят необходимые процедуры по достройке домов для обманутых дольщиков

Власти Москвы проводят подготовительные работы к достройке домов для обманутых дольщиков, в том числе в жилых комплексах «Царицыно» и «Терлецкий парк», сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«Процедура достройки имеет достаточно длинные юридические сроки. Мы решение приняли, мы это будем делать, но мы должны пройти все юридические процедуры: признание судом, признание всех дольщиков, которые должны через суд свои права закрепить. Процедура длительная. Она займет полгода-год, за это время мы будем обследовать здания, будем считать стоимость достройки», — сказал Хуснуллин, отвечая на вопросах о сроках достройки «Терлецкого парка».

Он добавил, что судом будет принято необходимое решение о проблемных корпусах в Царицыне, Минстрой РФ подпишет документ о передаче столицы данных объектов, строители начнут работу.

«Мы дообследуем, делаем сметы, смотрим мероприятия, которые нужны для консервации домов и противопаводковые мероприятия, потому что весной в подвалы домов будет поступать вода. Компания определена, пока она за счет собственных средств эту работу проводит. Готовим финансовые механизмы, постановление о передаче, финансовые ресурсы для выполнения работ. Все идет графику. Не так быстро, но что это гарантированно будет сделано, у меня нет никаких сомнений», — заключил Хуснуллин.