Уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гальцова встретилась с наблюдателями ОБСЕ

В настоящее время в России работают 60 долгосрочных наблюдателей, на период голосования приехало еще 400 краткосрочных наблюдателей. В их задачи входит следить за тем, как соответствует процесс подготовки и проведения выборов российскому законодательству и международным стандартам. Через восемь недель после выборов на основании их отчетов будет составлен сводный доклад с рекомендациями ОБСЕ.

В ходе встречи участники обсудили ряд вопросов, например, организацию видеонаблюдения на участках. По мнению Стивена Янга, это безусловно говорит о прозрачности выборов.

Также международных наблюдателей заинтересовало содержание звонков, поступающих на горячую линию приемной Уполномоченного по правам человека. За 2018 год поступило порядка 30 обращений, касающихся предвыборной кампании. При этом в большинстве случаев это были не жалобы, а обращения за консультацией, разъяснениями.

Обсуждались и способы повышения явки на выборах. Стивен Янг заметил, что в США также стремятся привлечь как можно больше избирателей на участки. Лично он нашел такой способ: когда они с супругой ходили голосовать, то всегда брали с собой своих маленьких детей. Дети выросли и не пропускают теперь ни одних выборов.

Особый интерес наблюдателей вызвало такое нововведение в российском выборном законодательстве, как предоставление права гражданам голосовать по месту пребывания. По словам Ольги Гальцовой, в Самарской области этим правом воспользовалось, по предварительным данным, около 20 тыс. человек, а по всей России — 4,5 млн человек.