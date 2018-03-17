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Делегация призеров молодежного форума ПФО «iВолга» отправилась в столицу на космическую экскурсию
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Делегация призеров молодежного форума ПФО «iВолга» отправилась в столицу на космическую экскурсию 

ТРК Губерния 18 часов назад
Фото: ТРК Губерния
Для призеров молодежного форума ПФО «iВолга-2017» в качестве поощрения организована поездка в Москву. В период с 15 по 17 марта ребята в сопровождении опытных гидов совершат экскурсию «По космическому тракту», побывают на Красной площади, увидят памятник Юрию Гагарину, а также первому спутнику Земли. Кроме того, для юных талантов запланировано посещение дома-музея С. П. Королева и Мемориального музея космонавтики, визит в Московский планетарий, Звездный городок и Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина. Кульминацией поездки станет посещение одного из ведущих ракетно-космических предприятий России — РКК «Энергия» им. С. П. Королева: перед призерами форума предстанут первые отечественные баллистические ракеты дальнего действия, искусственные спутники Земли, корабль «Восход-2», из которого впервые в мире космонавт А. А. Леонов осуществил выход в открытый космос, а также реальный спускаемый аппарат корабля «Восток» Ю. А. Гагарина. Напомним, молодежный форум «iВолга» проводится под патронатом полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Помимо поездки в столицу, призерам вручены гранты на реализацию своих проектов. В состав делегации вошли ребята из Республик Башкортостан, Татарстан, Мордовии, Удмуртии, Пермского края, Самарской, Саратовской, Ульяновской и Кировской областей.
Фото: Анастасия Зубарева
Фото: Анастасия Зубарева
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