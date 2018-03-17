Воронежцы: «С появлением нового рынка исторический центр города превратится в базар»

Горожане пожаловались на открывшуюся ярмарку на Карла Маркса . Улица Карла Маркса продолжает терять свою привлекательность и превращается в базар, сообщили горожане в редакцию «Вести-Воронеж». В субботу, 17 марта, на парковке торгового центра «Мир открылись торговые ряды „Бульвар“, чем и оказались недовольны воронежцы. Участок улицы Карла Маркса от площади Никитина до улицы Студенческой — самая протяжённая в Воронеже пешеходная зона. Однако со временем уютный исторический центр перестаёт быть таковым — сначала на одной из любимых горожанами улиц построили фитнес-клуб, сделали разворотное кольцо на пересечении с улицей Студенческой, а теперь поставили продуктовый рынок.

Горожане опасаются, что вскоре из-за торговли скоропортящимися продуктами в историческом центре Воронежа образуется антисанитария. „Да и вряд ли собственники квартир в элитном жилкомплексе хотели бы иметь под домом рынок“, добавляют воронежцы. Они также отмечают, что „почему-то алюминиевая рыба в знаменитом „Доме-гармошке“ вызывала протесты краеведом и горожан, а рынок в самом центре города — нет“.

Строительство на парковке ТЦ „Мир“ (Среднемосковская, 32б) началось в начале сентября. Тогда же представители ТЦ сообщили, что торговые ряды планируется открыть в конце ноября. Планировалось, что они будут дополнять и расширять ассортимент товаров, представленных в торговом центре. Позже мэрия сообщила, что предприниматели не получили разрешительную документацию на строительство ярмарки на парковке торгового центра „Мир“. Однако, как оказалось, закон её и не требует.