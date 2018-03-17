Трамвай до Снежиной и электробусы: в мэрии представили планы развития общественного транспорта

В мэрии Новосибирска завершают разработку планов по повышению эффективности общественного транспорта и работы «Горэлектротранспорта» и ПАТП № 4.

Городские власти назвали наиболее перспективные идеи.

«В качестве ближайшей перспективы развития городского общественного транспорта рассматривается строительство трамвайной линии от станции метро «Золотая Нива» до улицы Татьяны Снежиной, продление трамвайной линии по улице Титова от улицы Порт-Артурская до Дукача и далее по Дукача, развитие маршрутной сети троллейбуса за счёт приобретения электробусов с динамической подзарядкой (троллейбусов с большой дальностью автономного хода)», — пояснили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС.

Кроме того, власти планируют продлить троллейбусные маршруты №7 и 22 от остановки «Улица Лазурная» до остановки «Улица Татьяны Снежиной», а также создать два новых маршрута: «Ключ-Камышенское плато — площадь Калинина — ж/м Родники» и «Площадь Маркса — ж/к Матрёшкин Двор» или «Ж/к Матрёшкин Двор — Площадь Маркса — аэропорт Толмачёво ».

«В данных планах будут предусмотрены мероприятия по внедрению бескондукторной системы проезда на маршрутах с малым пассажиропотоком, «сетевые поездки» с использованием нескольких видов транспорта, передача сбора выручки за проезд на аутсорсинг, а также поэтапный ремонт трамвайных путей, обновление подвижного состава, оптимизация маршрутной сети и другие мероприятия», — сообщили в мэрии.

Планы мероприятий по повышению эффективности городского транспорта должны завершить до конца марта.