В Орле подрядчики приступили к ямочному ремонту дорог

Орле гарантийный ремонт за счет подрядчиков планируется провести на 117 участках дорог, сообщает пресс-служба мэрии.

Обслуживанием улично-дорожной сети Орла в настоящее время занимаются 17 подрядчиков. «МонолитСтрой Тула» и «Спецавтобаза» уже провели ямочный ремонт на своих участках. «Спецавтобаза» устранила ямы на улице Тургенева.

Сотрудники «МонолитСтрой Тула» работали на десяти улицах областного центра: Пионерской, Игнатова, Бурова, Ляшко, Горького, Приборостроительной, 1-ой Курской, 1-ой Посадской, Брестской и на Московском шоссе. Ремонт проводится литым асфальтобетоном.

Компаниям «СтройАвтострада», «Арида», «Двин» и «ЭкоТек» администрация Орла направила претензионные письма. Выполнения гарантийных обязательств чиновники будут добиваться через суд.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время объявлены тендеры по выбору подрядчиков для ремонта дорог. По Северному и Железнодорожному районам заявки на участие в аукционе можно подать до 3 апреля. Контракт предусматривает ремонт дорог на Московском шоссе (от ул. Михалицина до ул. Рощинская), ул. Маринченко (от ул. Космонавтов до дома № 151 по Московскому шоссе», пер. Южный (пересечение пер. Южный и Новосильское шоссе), ул. Кузнецова (от ул. Раздольная до разворотного кольца маршрутного транспорта).

В Советском районе заявки на участие в аукционе принимаются до 30 марта. Ремонт будет проведен на ул. Героев пожарных, Наугорское шоссе, ул. Тургенева от ул. Лескова до моста «Тургеневский», ул. Лескова (от пл. Жукова до ул. Пионерская, восстановление парковки по ул. 7-го Ноября (напротив Областной детской поликлиники) в Советском районе города Орла, ул. Октябрьская от ул. Полесская до ул. Пионерская, ул. Скворцова от Наугорского шоссе до границы г. Орла, ул. Картукова.

В Заводском районе планируется привести в порядок ул. Васильевская от пер. Западный до ул. 1-ая Посадская, ул. Карачевская от ул. 2-я Посадская до ул. Колхозная, ул. 2-я Пушкарная от ул. Мостовая до ул. Колхозная, ул. Комсомольская от ул. Авиационная до ул. Кромская. Заявки принимаются до 30 марта.

Напомним, на ремонт дорог Орла в этом году будет выделено 453,5 млн рублей. Основная часть средств будет выделена из областного Дорожного фонда — 449 млн рублей, около 4,5 млн рублей — из городского бюджета.