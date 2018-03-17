В Зеленогорске промоина помешала 10 рыбакам добраться до берега

Спасатели пришли на помощь десятку рыбаков-любителей, которые не побоялись весной выйти на лед Финского залива, сообщает ГУ МЧС по Петербургу

Сегодня около двух часов дня во время проведения мониторинга ледовой обстановки была обнаружена промоина, которая мешала рыбакам вернуться на берег. 30 из них самостоятельно смогли покинуть ледовое покрытие, а еще 10 человек дождались спасателей, которые доставили их до берега спасатели на борту «Хивуса».

К счастью, медицинская помощь любителям зимней ловли не понадобилась.