Ещё
В Зеленогорске промоина помешала 10 рыбакам добраться до берега
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Зеленогорске промоина помешала 10 рыбакам добраться до берега 

АиФ Санкт-Петербург 15 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Спасатели пришли на помощь десятку рыбаков-любителей, которые не побоялись весной выйти на лед Финского залива, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.
Сегодня около двух часов дня во время проведения мониторинга ледовой обстановки была обнаружена промоина, которая мешала рыбакам вернуться на берег. 30 из них самостоятельно смогли покинуть ледовое покрытие, а еще 10 человек дождались спасателей, которые доставили их до берега спасатели на борту «Хивуса».
К счастью, медицинская помощь любителям зимней ловли не понадобилась.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Ответственный шаг. Как Петербург готовится к выборам президента России На концерте в поддержку антифашистов в Петербурге пустили газ Новую модель ценообразования в сфере гособоронзаказа обсудят в Петербурге
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»210
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию21
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России31
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман167
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов308
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение