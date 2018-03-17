Ещё
В Чечне изъяли ведро конопли и продукты ее переработки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Чечне изъяли ведро конопли и продукты ее переработки 

АиФ Ставрополье 18 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сотрудники полиции Чечни изъяли крупную партию наркотиков растительного происхождения в Шелковском районе, сообщили STAV.AIF.RU в МВД республики.
В нежилом строении нашли металлическое десятилитровое ведро и килограммовый пакет с веществом, похожим на коноплю, а также пластиковую бутылку, в которой находилась жидкость с запахом марихуаны. Эксперты изучают содержимое емкостей.
В том же здании оказался 27-летний местный житель станицы Каргалинской. Его подозревают в приобретении, хранении и переработке наркотических средств.
АиФ Ставрополье: последние новости
Что делать, если не успел выбрать участок для голосования до 12 марта? Во Владикавказе трамваи на день станут бесплатными На избирательный участок в КЧР не пустили одного из наблюдателей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»213
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России32
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию21
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман169
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов313
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение