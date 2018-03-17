В Чечне изъяли ведро конопли и продукты ее переработки

Сотрудники полиции Чечни изъяли крупную партию наркотиков растительного происхождения в Шелковском районе, сообщили STAV.AIF.RU в МВД республики.

В нежилом строении нашли металлическое десятилитровое ведро и килограммовый пакет с веществом, похожим на коноплю, а также пластиковую бутылку, в которой находилась жидкость с запахом марихуаны. Эксперты изучают содержимое емкостей.

В том же здании оказался 27-летний местный житель станицы Каргалинской. Его подозревают в приобретении, хранении и переработке наркотических средств.