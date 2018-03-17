Пятеро представителей области получили медали национальной олимпиады «Я — профессионал»

От студентов поступило 295 тыс. заявок из всех регионов РФ, кроме Чукотки. Ребята соревновались по 27 направлениям, причем задания для конкурсантов придумывали ведущие промышленные, информационные и медиакомпании страны.

В итоге медали конкурса получили 248 человек, 5 из которых представляют Самарскую область . Победители и призеры олимпиады попадут на стажировки в крупнейшие компании страны. Кроме того, они получат максимальный балл по профильному предмету при поступлении в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов России. При этом золотым медалистам вручаются денежные премии в размере 200 и 300 тыс. рублей.

Золотой медалист олимпиады, студент Самарского университета Иван Курчаткин победил в направлении «машиностроение». «До этого я участвовал только в институтских олимпиадах, поэтому многие задания для меня были неожиданными. Вопросы касались всей области машиностроения, начиная с пневматики и заканчивая подшипниками и редукторами. К примеру, было задание составить пневматическую схему, посчитать деформацию балки», — рассказал Иван.

В свои годы он уже работает инженером по метрологии на ПАО «Кузнецов» . «С нетерпением жду от организаторов предложений по стажировкам. Надеюсь, что победа в олимпиаде станет точкой отсчета для будущего карьерного роста», — говорит молодой человек.

Обладатель бронзовой медали, еще один студент Самарского университета Сергей Димитров в олимпиадах не новичок, но с такими заданиями столкнулся первый раз. «По моему направлению „компьютерные науки“ были задания по разработке программ, тесты, и числовые задачи. То есть проверялись не только теоретические знания, но и практические навыки», — говорит студент. Олимпиаду он считает очередным рубежом в своем развитии. «Хотелось бы попасть на стажировку в крупную IT-компанию, например, в Yandex », — рассказывает студент.

Серебряную медаль в направлении «дизайн» получила студентка СамГТУ Дарья Подусова. «У конкурса было три поднаправления: дизайн среды, дизайн костюма и графический дизайн. Я выбрала последнее. Вместо обычных тестов нас попросили сделать проект многостраничного издания. Кто-то проектировал буклет, кто-то журнал, а я представила детскую книгу. Проект готовила полностью, включая текст, верстку, иллюстрации», — рассказала девушка.

Она призналась, что впервые участвует в соревнованиях подобного масштаба. «Думаю, что возможность стажироваться и поступить в магистратуру — гораздо более ценный приз, чем денежные средства. Здесь речь идет о саморазвитии, а деньги всегда можно заработать», — поделилась Дарья.

Магистрантка Анна Ванина завоевала серебряную медаль в направлении «журналистика». «Я заканчивала филологический факультет и всегда интересовалась журналистикой. А так как в СМИ никогда не работала, то и не боялась конкурировать с уже состоявшимися профи», — рассказала девушка.

Об олимпиаде она узнала из соцсетей, а также от популярных блогеров. «Наиболее сложным для меня был очный этап. Нам поставили задачу написать аналитический материал на бизнес-тематику за 3,5 часа. Нужно было мыслить быстро, четко, на основании той информации, которую удалось найти в выданных данных», — говорит Ванина.

Со своим заданием она справилась на 90 баллов, что всего на 2 балла меньше, чем «золотой» результат. Анна не исключает, что после победы ее жизнь может измениться. «Думаю, что стажировка, которую я выиграла, поможет мне начать свою карьеру в журналистике», — говорит Ванина.

Студентка Самарского университета Валерия Лисовицкая получила бронзу в направлении «Реклама и связи с общественностью». Валерия учится на факультете филологии и журналистики и проходит практику в пресс-службе областной полиции. Об олимпиаде девушка узнала из новостей.

"Задания были достаточно сложными, в основном речь шла о маркетинговых кейсах. К примеру, нужно было рассчитать прибыльность проекта, разработать концепцию рекламной компании. В своей практике я сталкивалась с такими задачами, поэтому смогла предложить их решение", — рассказала девушка.

Она признается, что после победы в олимпиаде стала увереннее в себе и своей квалификации: «Сейчас для меня интереснее всего практика в крупной компании. В зависимости от нее буду выстраивать и дальнейшую учебу».