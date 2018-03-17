На севере Москвы появится храм на полторы тысячи прихожан

Храм возводят по индивидуальному проекту. Сейчас сооружается монолитный пояс и звонница. После этого строители приступят к выполнению свода. Храм сможет вместить полторы тысячи прихожан. Рядом с церковью появится духовно-просветительский центр. Строительство храмового комплекса планируют завершить уже в следующем году.