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На севере Москвы появится храм на полторы тысячи прихожан
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На севере Москвы появится храм на полторы тысячи прихожан 

ТВ Центр 18 часов назад
Фото: ТВ Центр
На севере Москвы завершается кладка купола храма в честь святителя Спиридона, епископа Тримифунтского. Ход работ сегодня проинспектировал советник мэра и патриарха Владимир Ресин, передает "ТВ Центр".
Храм возводят по индивидуальному проекту. Сейчас сооружается монолитный пояс и звонница. После этого строители приступят к выполнению свода. Храм сможет вместить полторы тысячи прихожан. Рядом с церковью появится духовно-просветительский центр. Строительство храмового комплекса планируют завершить уже в следующем году.
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