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Общественный транспорт в Новгородской области отдадут муниципалитетам
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Общественный транспорт в Новгородской области отдадут муниципалитетам 

РИА «ФедералПресс» 18 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным пресс-службы, 16 марта решение о передаче общественного транспорта на попечение муниципалитетов озвучил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Его решение подтвердил министр транспорта и дорожного хозяйства Станислав Шульцев: по словам главы транспортного ведомства, с января 2019 года местные власти самостоятельно смогут определять порядок работы общественного транспорта и устанавливать стоимость проезда.
«У руководителей муниципалитетов есть больше понимания, где в своем районе поставить остановку, какой должна быть частота движения, — пояснил Андрей Никитин. — Эти вопросы должны решаться на уровне местной власти. И, конечно, передача должна быть проработана. Я вас прошу урегулировать все спорные моменты с главами администраций до начала июня».
Последнее означает, что уже в течение 2018 года мэрии и районные администрации должны подготовить нормативную и техническую базу для принятия полномочий от минтранса.
Напомним, в январе 2018 года в Великий Новгород поступили десять новых автобусов из Москвы. Однако генеральный директор ОАО «Автобусный парк» Иван Поступаленко распорядился, чтобы половина новых машин находилась в резерве.
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