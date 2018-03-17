Общественный транспорт в Новгородской области отдадут муниципалитетам

По данным пресс-службы, 16 марта решение о передаче общественного транспорта на попечение муниципалитетов озвучил губернатор Новгородской области Андрей Никитин . Его решение подтвердил министр транспорта и дорожного хозяйства Станислав Шульцев: по словам главы транспортного ведомства, с января 2019 года местные власти самостоятельно смогут определять порядок работы общественного транспорта и устанавливать стоимость проезда.

«У руководителей муниципалитетов есть больше понимания, где в своем районе поставить остановку, какой должна быть частота движения, — пояснил Андрей Никитин. — Эти вопросы должны решаться на уровне местной власти. И, конечно, передача должна быть проработана. Я вас прошу урегулировать все спорные моменты с главами администраций до начала июня».

Последнее означает, что уже в течение 2018 года мэрии и районные администрации должны подготовить нормативную и техническую базу для принятия полномочий от минтранса