Сексуально-озабоченный Лондон стыдливо молчит о своих извращенцах

В самом эпицентре очередного сексуального скандала оказались сотрудники международной благотворительной организации Oxfam. Работники этой НКО, прибывшие на Гаити в 2011 году для борьбы с последствиями землетрясения и голодом, как оказалось, устраивали на шикарных виллах секс-вечеринки с утехами в обществе несовершеннолетних девочек. Но вместо того, чтобы расследовать преступления своих чиновников, Лондон взялся разоблачать Кремль.

Пир во время чумы

Причем, выяснилось, что на Гаити была выявлена масса случаев, когда благотворители бессовестно домогались даже местных 14-летних девочек-волонтеров, для чего их запугивали. Но в ходе дальнейшего разбирательства открылись и другие подробности: это было для англичан лишь разминкой. Когда сексуальный «аппетит» британцев во время вечеринок усиливался, они приглашали к себе на виллы таких же малолетних проституток. А оплату несовершеннолетних путан они включали… в свои финансовые отчеты. Грандиозный скандал разразился лишь сейчас, после публикации в Times закрытого доклада, предназначенного для британского правительственного комитета. И все эти семь лет руководство Oxfam всеми правдами и неправдами скрывало взрывоопасную информацию от общественности. Более того, даже когда скандал уже начал набирать обороты, начальники из НКО, признав факты «сексуальных проступков» подчиненных, умолчало о том, что их сотрудники вступали в сексуальные взаимоотношения с девочками-подростками.

Что же такое Oxfam? Это целое объединение из 17-ти некоммерческих организаций, представляющее из себя международную сеть, щедро финансируемую несколькими государствами и работающую в 90 странах во всех частях света. Годовой оборот Oxfam — 570 миллионов долларов. Основная цель НКО — борьба с бедностью и несправедливостью. Поэтому, когда на Больших Антильских островах, где располагается Республика Гаити, в январе 2010 года случилось страшное землетрясение, многие государства и благотворительные организации поспешили оказать пострадавшим свою посильную помощь. В этом списке была и Oxfam.

Надо заметить, что Горная страна (что в переводе с языка местных индейцев тайно означает название главного острова этого небольшого архипелага) является беднейшим государством не только Карибского бассейна, но и всего американского континента. Эту островную республику (получившую в 1804 году независимость от Франции ) постоянно преследуют стихийные бедствия. И как следствие — дикая нищета и страшный голод. Не добавляли ей благоденствия государственные перевороты и частая смена власти. И вот к умирающим и страдающим от последствий землетрясения гаитянам прибыли благотворители из Oxfam.

«Нам будет стыдно годами»

И началась благотворительность… По всей видимости, поначалу сотрудники гуманитарной миссии, которые раздавали еду, медикаменты и воду, действовали, как и полагается в таких ситуациях: всем все бесплатно, и по-честному. Но со временем англичане, видимо, заскучали, и им захотелось «развеяться» и совместить «приятное» с полезным. А может быть, взыграла кровь их предков, которые за многовековую историю колонизировали почти все континенты Земли и частенько выменивали у аборигенов за стеклянные бусы жемчуг и золото. А так как Oxfam борется с бедностью и несправедливостью, то в какой-то момент кое-кто из британцев, возможно, решил, что будет несправедливо, если бедные получат все бесплатно. У ручья да не напиться? Словом, вскоре гуманитарии уже меняли еду на секс с малолетними гаитянками.

А тот, кто оказывался понаходчивей или кому позволяла занимаемая должность, те включали «развлечения» с девочками-проститутками в «командировочные» и прочие расходы, которые исправно оплачивались европейскими налогоплательщиками. Таким, в частности, оказался руководитель гаитянского отделения Oxfam Роланд ван Хаувермейрен, который, как выяснилось, был в числе обвиненных в трате финансовых средств на секс-вечеринки. В общей сложности правительство Великобритании ежегодно выделяло на нужды Oxfam 32 миллиона фунтов стерлингов (в долларах это 44 млн). Самое неприятное то, что никого из виновных в этих гнусных преступлениях даже не судили. Руководство, которому хорошо было известно о сексуальной эксплуатации девочек-гаитянок, просто по-тихому уволило несколько своих сотрудников во главе с Хаувермейреном. А потом начался, как это водится в «демократическом» европейском обществе, парад публичных извинений (с «посыпанием головы пеплом») и демонстративных отставок самих начальников Oxfam.

Слезно извинилась за «проделки» своих бывших подчиненных исполнительный директор НКО Винни Бьянима. «Нам будет стыдно годами», — призналась она в интервью Associated Press . «Обеспокоен» таким «неприемлемым» поведением сотрудников гуманитарной миссии оказался глава Oxfam Марк Голдринг и одна из содиректоров Хелен Эванс. Свое негативное действие к секс-скандалу выразила и министр по вопросам международного развития Великобритании Пенелопа Мордонт. А также ее предшественница на этом посту Прити Патель. Следом и представитель Еврокомиссии Майя Косьянич заявила о том, что готова не только пересмотреть свое отношение к финансированию этой благотворительной организации, но и вообще прекратить его.

Сама Тереза Мей , как главный боец за справделиовсть во всем мирне, была шокирована и возмущена поведением соотечественников на бедной земле Гаити. Вслед за заместителем главы благотворительной организации в отставку подал и ее международный представитель — архиепископ и борец с апартеидом из ЮАР Десмонд Туту . Лауреат Нобелевской премии мира оказался «глубоко разочарован утверждениями о безнравственности гуманитарных работников», но дальше никаких мер не последовало. Ну в самом деле, не судить же благотворителей -за то, что искалечили судьбы сотен детей.

А Васька слушает, да ест…

История с замалчиванием скандала имела вполне логичное продолжение. Как оказалось, сексуальные утехи благотворителей не закончились в 2011 году. Они продолжились вплоть до последнего времени. По крайней мере, именно об этом (о том, что это не единственный случай за последние месяцы) говорится в официальном заявлении Oxfam. Возможно, если бы руководство этой некоммерческой организации не занимало страусиную позицию и не замалчивало случаев сексуальной эксплуатации гаитянских девочек, рецидива можно было избежать. Но начальству, как говорится, видней. Вот оно и дотянуло то последнего, пока не разгорелся этот скандал, за который руководители всех рангов стали дружно извиняться перед всеми — и международной общественностью, и инвесторами, и гаитянским народом, и британским…

Вряд ли при таком «демократическом» подходе, который принят в европейском сообществе, когда проблему стараются не решить, а замолчать, что-либо изменится в вопросах сексуального насилия над несовершеннолетними. Да что там говорить — в самой Британии зачастую подобные вопросы остаются без надлежащих ответов, должной оценки и профилактики. А пока проблема по-настоящему не решена, нечего и говорить о покаянии — пустые слова еще никогда не помогали делу.

Кстати

Каждый пятый человек, работающий в британском парламенте , хоть раз за прошедший год подвергался сексуальным домогательствам. Об этом говорится в докладе, оказавшемся в распоряжении The Independent

Отмечается, что в опросе приняли участие 1377 сотрудников парламента, в результате выяснилось, что 39 процентов респондентов постоянно подвергаются издевательствам и сексуальным преследованиям. Так, что, видимо, сексуальные извращенцы для Лондона, как самой демократичной страны в мире — в порядке вещей.

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