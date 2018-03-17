4,5 млн кг продуктов привезли на фестиваль «Мос/Еда!»

На фестиваль «Мос/Еда!» в столицу фермеры и производители из 25 регионов России привезли 4,5 миллиона килограммов продуктов, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

Москве в субботу стартует двухдневный гастрономический фестиваль «Мос/Еда!». На площадках по всему городу посетителей ждут лучшие российские продукты, а также увлекательная программа для всей семьи.

«Стартующий сегодня гастрономический фестиваль сразу по нескольким показателям претендует на звание крупнейшего из подобных событий в мире. Во-первых, по числу площадок — их больше 1,5 тысяч по всей Москве. Во-вторых, по числу участников, которых у нас несколько тысяч. В третьих, по объему представленной продукции. 4,5 миллиона килограммов различных продовольственных товаров привезли производители и фермеры из 25 регионов России», — сказал министр правительства Москвы , руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк

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Сыры посетителям предложат фермеры из Московской, Тверской, Владимирской, Калининградской, Смоленской, Липецкой, Ленинградской областей, из Сибири и с Урала. Овощи привезли, в частности, из Тульской, Орловской, Тамбовской, Липецкой и Белгородской областей.

Фестиваль «Мос/Еда!» проводится примерно за месяц до начала в столице нового сезона продуктовых ярмарок: региональных, межрегиональных, а также ярмарок выходного дня. И идея фестиваля в том, чтобы москвичи определили, какие продукты, из каких регионов должны быть представлены на ярмарках начиная с апреля 2018 года.

«Все очень просто: 17 и 18 марта нужно прийти на любую из полутора тысяч площадок фестиваля, ознакомиться с представленными продуктами и отметить понравившиеся в специальном буклете — их раздают на всех площадках», — поясняется в материале.

После фестиваля организаторы (специалисты ГБУ «Московские ярмарки») подсчитают голоса и возьмут их за основу при формировании списка товаров и регионов-поставщиков для каждой городской ярмарки.