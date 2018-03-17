Что не так с циферблатами Apple Watch?

Когда каждый из нас покупал свои первые Apple Watch, был уверен, что это умные часы, которые будут показывать уведомления, помогут интересным софтом и дадут возможность гибко настраивать циферблаты по своему вкусу.

С первыми двумя задачами девайс еще кое-как справляется, а вот с последней нет. По моим наблюдениям, у 90% пользователей меняется всего пара циферблатов, и экраны Apple Watch выглядят почти одинаково.

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В преддверии WWDC 2018 пора задуматься, как можно было бы изменить программное обеспечение для watchOS 5, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. Об этом и поговорим немного подробнее.

Хочу пользоваться «Хронографом», но не могу

Думаю не только у меня, но и у каждого нормального человека есть желание выделяться и хоть как-то самовыражаться. Мы же не стадо, которое должно ходить в одинаковых черных куртках и шапках с глупыми логотипами — в это все еще хочется верить.

Поэтому многие из нас покупают футболки с прикольными принтами, яркие лыжные комбезы, чтобы просто гулять в них по столице, веселые чехольчики для iPhone и даже ремешки для Apple Watch.

С циферблатами для умных часов Apple такая же история. У каждого должен быть какой-то интересный, чтобы хотелось спросить, где такой вообще взять.

В последнее время меня прямо окружили ребята с Apple Watch — их резко решили купить себе даже те, кто был против и обычных часов. Про редакцию iPhones.ru я вообще молчу — они есть почти у каждого.

Что интересно, среди моих знакомых почти все поголовно используют «Модульный» циферблат. Пообщался, говорят, он кажется им самым информативным, а аналогов нет. По лицу видно, их просто заставили.

Чтобы отличаться, поставил себе «Хронограф» — на него тычет палец на заглавном фото. Он показался мне необычным и каким-то винтажным. Но он заточен под использование секундомера, который мне в обычной жизни триста лет не нужен.

Приходится ставить «Простой» и «Модульный»

Сегодня часы мне чаще всего нужны для получения важных уведомлений, переключения музыки вдали от iPhone в паре с колонкой, просмотра дел и списка задач, а также банальной пары из времени и даты.

Спорт я в последнее время забросил из-за недостатка времени, поэтому на эти возможности даже не смотрю. Тем не менее, сомневаюсь, что они бы хоть как-то повлияли на ситуацию.

У меня в ротации всего 3 циферблата:

«Модульный» — циферблат, на который помещается больше всего информации, его проще настроить под себя. Он нужен мне для наиболее напряженных дней.

«Простой» — симпатичный стрелочный циферблат, который предлагает пять небольших полей для даты и других данных. Информативности меньше, поэтому этот для дней средней загруженности.

X-Large — наиболее неинформативный циферблат, на котором у меня только время. Перелистываю Apple Watch на него чаще всего вечером в компании семьи или друзей.

Кто-то может подумать, что это уже целый набор. Но это лишь попытка уйти от банальности модных умных часов.

Больше ничего более-менее толкового из почти двух десятков циферблатов из коллекции Apple мне выбрать так и не удалось. И мне вообще кажется, что во время создания большинства из них все дизайнеры компании были в глубоком отпуске (или запое).

Например, по циферблату «Цифры» невозможно понять, ни который час, ни что происходит, ни «боже, что это вообще такое?!».

Новые циферблаты watchOS 4 ничего не изменили

Самое интересное, что в Apple точно понимают, что у их умных часов с циферблатами явно что-то не так.

Именно поэтому они делают специальные варианты для Apple Watch Hermes и Nike — пытаются привлечь дополнительное внимание хотя бы каким-то разнообразием, получить которое на других часах не получится при всем желании.

Более того, в Apple работают над новыми циферблатами для всех желающих. Но ничего действительно интересного у них явно не получается.

Новые циферблаты watchOS 4:

«История игрушек» — еще одна вариацию на тему мультфильмов, которая подойдет только для детей и тех, кто забыл вырасти

«Калейдоскоп» — первый намек на интересную реализацию кастомизации, но точно неудачный. Он превращает фотографии в нелепые звезды, во внешнем виде которых зачастую нет ничего интересного

Siri — циферблат, который вроде как должен сообщать самую актуальную информацию здесь и сейчас, но на поверку он оказывается не более умным, чем сам голосовой ассистент

Ни один из них лично меня не цепляет. Можно побаловаться пару дней, но тест на реальное использование ни эти, ни многие другие циферблаты просто не проходят.

Быть может, ситуацию могли бы решить сторонние разработчики, но у них просто связаны руки. Они бы и рады взяться за действительно нормальные циферблаты для Apple Watch, но пока им их не доверяют.

Apple очень сильно ограничивает — даже в софте

На днях я натолкнулся на интересное интервью Марко Армента, который на ранних этапах занимался разработкой Tumblr и Instapaper.

Сейчас он пишет приложения для iOS, watchOS и других платформ Apple и уверен, что на Apple Watch мог быть более интересный софт, если бы не глупые ограничения производителя.

«Разработка приложений для Apple Watch — настоящее расстройство для любого, кто берется за это».

Он подчеркнул, что компания разрешает работать только с базовым интерфейсом для приложений системы и не дает полного доступа для взаимодействия с ОС.

Это странно, ведь на iOS для разработчиков почти нет ограничений. Именно поэтому для iPhone и iPad выходит качественный и разнообразный софт.

«Apple не дает сторонним разработчикам доступа к тому же фреймворку, которым пользуются внутри компании, в отличие от iOS. Вместо этого разрешает работать только с интерфейсом WatchKit, который выглядел бы как архаизм даже в 90-х годах».

Марко уверен, что в ближайшем будущем ничего не изменится. Тем не менее, сегодня это лишь его предположение.

«Интерфейс не выглядит как временное решение, он точно является долгосрочным проектом».

Нам же кажется, Apple может продолжать ограничивать разработчиков из-за недостаточной производительности Apple Watch — быть может, не Series 3, но точно прошлых моделей.

И это касается не только полноценного софта, но и создания дополнительных циферблатов для watchOS.

Пора просто развязать разработчикам руки

Нам кажется, что, по крайней мере, Apple Watch Series 3 работают на базе достаточно шустрого процессора, производительности которого точно хватило бы для обработки сторонних циферблатов watchOS 5, которую покажут на WWDC 2018.

Apple достаточно будет создания специального API, которое как ограждало бы разработчиков от создания безумных циферблатов, так и развязывало бы им руки в этом направлении.

Уверен, именно тогда жизнь с Apple Watch станет более интересной и разнообразной.

Например, сейчас на watchOS есть целая серия циферблатов для использования встроенной «Активности». Представьте, что вместо нее вы бы могли полноценно использовать приложения какого-нибудь Runtastic.

Они бы прямо на специальном циферблате сообщали о числе отжиманий и приседаний, которые нужно сделать в ближайшее время. Я уже молчу об аналогичных решениях для деловых людей.

В итоге, чтобы на Apple Watch было больше интересных и качественных циферблатов, производителю достаточно разрешить разработчиком заняться этим вопросом. Это самое простое решение.